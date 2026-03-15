第二十回声優アワード授賞式で主演声優賞を受賞した戸谷菊之介（撮影・村上幸将）

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＜第二十回声優アワード授賞式＞◇15日◇東京・文化放送メディアプラスホール

劇場版「チェンソーマン　レゼ篇」でデンジ役を演じる戸谷菊之介と、若山詩音が主演声優賞を受賞した。各部門の受賞者は以下の通り。

◆主演声優賞

戸谷菊之介（ソニー・ミュージックアーティスツ）

若山詩音（劇団ひまわり）

◆助演声優賞

上田麗奈（81プロデュース）

川田紳司（賢プロダクション）

田中真弓（青二プロダクション）

◆MVS

石田彰（ピアレスガーベラ）

◆外国映画・ドラマ賞

尾上松也（松竹エンタテインメント）

坂本真綾（フォーチュレスト）

田村睦心（アイムエンタープライズ）

◆特別賞

水野なみ（リマックス）

◆功労賞

田原アルノ（ムーブマン）

よこざわけい子（ゆーりんプロ）

◆富山敬・高橋和枝賞

神尾晋一郎（81プロデュース）

佐久間レイ（おおきな）

◆キッズファミリー賞　「リロ＆スティッチ」

◆ゲーム賞

「Fate／Grand Order」キャスト一同

◆シナジー賞

「アイドルマスター」シリーズ

◆パーソナリティ賞

日笠陽子（i.nari）

◆歌唱賞

AiScReam（バンダイナムコミュージックライブ）

◆新人声優賞

木村太飛（賢プロダクション）

高野大河（81プロデュース）

寺澤百花（シグマ・セブン）

中山祥徳（アンシェリ）

菱川花菜（ラクーンドッグ）

藤寺美徳（エイベックス・ピクチャーズ）

三川華月（賢プロダクション）

村上まなつ（81プロデュース）