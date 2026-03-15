「チェンソーマン」戸谷菊之介、若山詩音が主演声優賞／第二十回声優アワード各部門受賞者
＜第二十回声優アワード授賞式＞◇15日◇東京・文化放送メディアプラスホール
劇場版「チェンソーマン レゼ篇」でデンジ役を演じる戸谷菊之介と、若山詩音が主演声優賞を受賞した。各部門の受賞者は以下の通り。
◆主演声優賞
戸谷菊之介（ソニー・ミュージックアーティスツ）
若山詩音（劇団ひまわり）
◆助演声優賞
上田麗奈（81プロデュース）
川田紳司（賢プロダクション）
田中真弓（青二プロダクション）
◆MVS
石田彰（ピアレスガーベラ）
◆外国映画・ドラマ賞
尾上松也（松竹エンタテインメント）
坂本真綾（フォーチュレスト）
田村睦心（アイムエンタープライズ）
◆特別賞
水野なみ（リマックス）
◆功労賞
田原アルノ（ムーブマン）
よこざわけい子（ゆーりんプロ）
◆富山敬・高橋和枝賞
神尾晋一郎（81プロデュース）
佐久間レイ（おおきな）
◆キッズファミリー賞 「リロ＆スティッチ」
◆ゲーム賞
「Fate／Grand Order」キャスト一同
◆シナジー賞
「アイドルマスター」シリーズ
◆パーソナリティ賞
日笠陽子（i.nari）
◆歌唱賞
AiScReam（バンダイナムコミュージックライブ）
◆新人声優賞
木村太飛（賢プロダクション）
高野大河（81プロデュース）
寺澤百花（シグマ・セブン）
中山祥徳（アンシェリ）
菱川花菜（ラクーンドッグ）
藤寺美徳（エイベックス・ピクチャーズ）
三川華月（賢プロダクション）
村上まなつ（81プロデュース）