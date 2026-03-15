女子プロレス「スターダム」のワールド王者・上谷沙弥（２９）が、因縁の玖麗さやか（２５）にまさかの敗北を喫した。

２月７日の大阪大会で試合中に右手中指を脱臼しながらもＶ９を達成した上谷は、同１２日から負傷箇所の手術のため１か月間の欠場を強いられた。Ｖ９戦後から玖麗から挑戦を表明され続けているが、上谷は断固拒否。３月１１日の後楽園大会で姿を現すと、１５日の横浜武道館大会での復帰を宣言し「じゃあ、沙弥様が赤いベルトをかける代わりに、お前は何をかける？」と玖麗に問い掛けていた。

横浜大会で上谷は同じ極悪軍団「Ｈ．Ａ．Ｔ．Ｅ．（ヘイト）」の小波と組み、「コズミック・エンジェルズ（ＣＡ）」の玖麗＆なつぽいと激突。極悪殺法を駆使し敵軍を追いつめた上谷だったが、必死にくらいついてくる玖麗に苦戦を強いられ、なかなか３カウントを奪えず。最後は玖麗にバイオレットスクリュードライバーをくらい、３カウントを献上した。

まさかの結果に会場が騒然。マイクを持った玖麗から「これが私の覚悟だ！ 上谷沙弥が赤いベルト（ワールド王座）をかけるなら私はＣＡをかける！」と課した宿題の答えを返答された。

これに上谷は「いいよ。やってやるよ！ 場所は？ どこでやりたい？」と王座戦を受諾しさらに問い詰める。玖麗から「あなたが全てを奪ったあの場所！ 横浜アリーナであなたから私が全てを奪う！」と４月２６日の横浜アリーナ大会での挑戦を表明された。

同会場は昨年４月、怨敵である中野たむとの敗者引退マッチで勝利し、かつての師匠をプロレス界から抹殺した場所だ。

上谷は「お前さ、自分が言った言葉を後悔するなよ。ＣＡを破壊して４・２６横浜アリーナでお前に史上最大の悪夢を見せてやるよ！」と高らかに宣言した。