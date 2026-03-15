◇WBA世界バンタム級挑戦者決定戦 同級4位・増田陸(帝拳)＜12回戦＞同級1位 ノニト・ドネア(フィリピン)（2026年3月15日 横浜BUNTAI）

WBA世界バンタム級挑戦者決定戦で同級4位の増田陸（28＝帝拳）が同級1位のノニト・ドネア（43＝フィリピン）を破り、WBA王者指名挑戦権を獲得した。元WBC世界同級王者の山中慎介をほうふつさせる左ストレートを武器に“神の左の継承者”と呼ばれる男が、43歳の“レジェンド”に8回1分12秒TKO勝ち。世界初挑戦へ駒を進めた。

「後半になっても目が死んでいない、いつでも合わせてくるような感じがあった」

試合後に元5階級王者のレジェンドをリスペクトした。

試合は1Rは緊張感のある立ち上がりとなった。その後は細かいパンチをドネアに当てていく。5Rには積極的に相手が出てきたものの、上手く戦い切った。6Rは激しい打ち合いとなった。相手の強烈なパンチで動きが止まる場面がありながらも、強烈なパンチで相手の動きも止めた。

試合は7Rに動いた。終盤にワンツーの強烈な左ストレートでダウンを奪った。しかしこのラウンドでは仕留めきれなかった。8Rも猛攻を仕掛けて、最後は相手のセコンドがタオルを投入してTKO勝利を飾って世界への挑戦権を勝ち取った。

ドネアの印象について「やっぱりカウンターですよね。だいぶ削れていたと思うんですけど、なかかなかまとめきれなかったところはありますね。ラウンド重ねるごとに、試合終盤になって、ドネア選手の底力を感じながら戦っていました」と“レジェンド”ドネアをリスペクトした。