「阪神大賞典・Ｇ２」（２２日、阪神）

天皇賞・春へ向けての重要なステップレース。芦毛馬アドマイヤテラが主役を担う。昨年は春に大阪−ハンブルクＣ↓目黒記念と連勝して勢いをつかんだが、秋がまさかの大ブレーキ。京都大賞典で想定外の４着に敗れると、続くジャパンＣは落馬競走中止。そして有馬記念も完敗の１１着に終わった。巻き返しを期して臨む今季初戦。１週前は栗東ＣＷで６Ｆ７７秒８−３６秒８−１１秒９と非凡なタイムを計時。友道師は「変わらずテラの動きですね。体も絞れてきて十分仕上がっている」と自信の表情だ。菊花賞３着を筆頭に、これまでのレースで証明してきた豊富なスタミナは紛れもなく本物。仁川の長丁場で本来の走りを取り戻し、逆襲の淀へと向かいたい。

２度目の重賞挑戦だった前走の日経新春杯で、２着に逃げ粘ったファミリータイムは近況の充実ぶりが光る。石坂師は「最近は脚元の不安がなくなって安定しています。１週前は手応えに余裕がありましたし、息遣いも良かった」とうなずく。未知なる距離への挑戦となるが、好勝負できる準備は整っている。

３連勝で白富士Ｓを制したダノンシーマが勢いでは一番。デビューから８戦して〈５・１・２・０〉とまだ底を見せておらず、未知の魅力にあふれている。福永助手は「スタミナはある方なのでこなせるんじゃないかな。昨年の今頃と比べても成長している」と三千での戦いにも自信をのぞかせる。

他では年始の万葉Ｓを快勝したアクアヴァーナルや、Ｇ２・２勝の実績が光るシュヴァリエローズ、昨年の春盾５着のマイネルエンペラー、そして格上挑戦でも侮れないレッドバンデなど多彩なメンバーがそろった。