CREATEs presents IDOL RUNWAY COLLECTION 2026 Supported by TGCの模様（C）CREATEs presents IDOL RUNWAY COLLECTION 2026 Supported by TGC

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アイドルグループ・乃木坂46が15日、都内で行われたCREATEs presents IDOL RUNWAY COLLECTION 2026 Supported by TGCに登場。今をときめく他のアイドルグループとともにランウェイで豪華なステージを繰り広げた。

　イベントには、乃木坂のほか、FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、CUTIE STREET、≒JOY、高嶺のなでしこ、fav me、α＋、vVibe!など今をときめくアイドルグループが一堂に介した。登壇者はランウェイを可憐に歩き、ファンを魅了した。

【写真】豪華！ステージを繰り広げる乃木坂46

　乃木坂46もステージ上で豪華なパフォーマンスを披露。巨大なスクリーンにダンスが映されるとともに息の合ったステージを繰り広げた。