「フラワーＣ・Ｇ３」（２１日、中山）

未勝利↓菜の花賞を連勝中のアメティスタ。前走は好位のインで脚をため、直線でメンバー最速の上がり３Ｆ３４秒２の末脚を繰り出し、ゴール前で差し切った。２Ｆの距離短縮にも難なく対応してポテンシャルの高さを示してみせた。１週前追い切りは美浦Ｗの併せ馬で６Ｆ８６秒９−１１秒７をマーク。臨戦態勢に抜かりはなく、３連勝で大舞台を視野に入れたいところだ。

Ｇ１・６勝馬イクイノックスの全妹イクシードが戦列に復帰する。昨年１０月の東京で新馬戦を快勝後、骨折が判明して休養入り。ただ、順調に回復してクラシックにつながる前哨戦に間に合った。デビューの勝ちっぷりは兄をほうふつとさせるもの。休み明けの不安よりも期待の方が上回る。

１７年覇者ファンディーナの娘クリスレジーナが母子制覇を狙う。１月京都の新馬戦は２番手の馬にピタリとマークされる展開となったが、ラスト２Ｆを加速ラップでまとめて逃げ切りＶ。大物感漂う内容で初陣を突破した。母の背中を追い掛け、無敗のままＧ１のステージを目指す。

中山の新馬戦を快勝したゴディアーモ。序盤は２番手を追走したが、後続の動きに合わせて３角手前で一気に先頭へ。直線は１頭だけ別次元の手応えで楽々と押し切った。この時の２着馬も次戦で勝ち上がっており、レースレベルも低くなかった。キャリア１戦でも侮れない。

１勝クラス２着から臨むエアビーアゲイルは、２４＆２５年の大阪杯を連覇したベラジオオペラが半兄という筋の通った血統馬だ。放牧を挟んで、ここを目標に調整されてきた。牝馬同士なら重賞に入っても見劣らないはずだ。