【ひらがなクイズ】正解できるかな？ 空欄に共通する2文字を当てよう！ 巡礼の旅や身近な空間がヒント
普段、意識せずに使っている言葉の中に潜む「意外な共通点」を見つけて、頭の体操を楽しんでみませんか？
今回は、精神的な旅の文化から自然界の生き物まで、多彩な語彙をそろえました。4つの空欄すべてを正しく埋める2文字の音が何か当ててみましょう。
□□んろ
あ□□び
□□や
□□そ
ヒント：四国などの霊場を巡り歩く、伝統的な巡礼の旅を何と呼ぶ？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれのキーワードに「おへ」を当てはめると、次のようになります。
おへんろ（お遍路）
あおへび（青蛇）
おへや（お部屋）
おへそ（お臍）
聖地を辿り歩く精神的な旅路である「お遍路（おへんろ）」、自然の中で出会う「青蛇（あおへび）」、生活の拠点となる「お部屋（おへや）」、そして体の中央にある「おへそ」。文化、生き物、住環境、さらには体の一部という、全く異なるジャンルの言葉たちが特定の2文字を介して鮮やかに結びつきました。日本語の持つユニークな構造を感じさせてくれますね。答えを導き出したときの、すっきりとした納得感を得られたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)
今回は、精神的な旅の文化から自然界の生き物まで、多彩な語彙をそろえました。4つの空欄すべてを正しく埋める2文字の音が何か当ててみましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。
□□んろ
あ□□び
□□や
□□そ
ヒント：四国などの霊場を巡り歩く、伝統的な巡礼の旅を何と呼ぶ？
↓
↓
↓
↓
↓
正解：おへ正解は「おへ」でした。
▼解説
それぞれのキーワードに「おへ」を当てはめると、次のようになります。
おへんろ（お遍路）
あおへび（青蛇）
おへや（お部屋）
おへそ（お臍）
聖地を辿り歩く精神的な旅路である「お遍路（おへんろ）」、自然の中で出会う「青蛇（あおへび）」、生活の拠点となる「お部屋（おへや）」、そして体の中央にある「おへそ」。文化、生き物、住環境、さらには体の一部という、全く異なるジャンルの言葉たちが特定の2文字を介して鮮やかに結びつきました。日本語の持つユニークな構造を感じさせてくれますね。答えを導き出したときの、すっきりとした納得感を得られたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)