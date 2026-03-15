ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【速報】長崎ヴェルカがアウェーで琉球に勝利 連敗を阻止《長… 【速報】長崎ヴェルカがアウェーで琉球に勝利 連敗を阻止《長崎》 【速報】長崎ヴェルカがアウェーで琉球に勝利 連敗を阻止《長崎》 2026年3月15日 21時37分 NIB長崎国際テレビニュース リンクをコピーする みんなの感想は？ プロバスケットボールりそなグループB1、長崎ヴェルカは、15日アウェーで琉球ゴールデンキングスとのGAME2に臨み、68-58で勝利しました。 次節は28日と29日、ホームで仙台89ERSと対戦します。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【速報】V・ファーレン長崎が九州ダービー制す J1百年構想リーグ アビスパ福岡に1-0《長崎》 絵筆を握る理由は…「自分にしか伝えられないものを後世へ」原爆の惨状を描き始めた95歳《長崎》 九州初制覇「向陽高校女子バドミントン部」目標は全国ベスト4 ダブルエースがチームをけん引《長崎》 関連情報（BiZ PAGE＋） 世田谷区, ダイス, ホテル, フローリング, 伊東市, グループウェア, 長野, リハビリ, 大学, 配線