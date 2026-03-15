「ボクシング・ＷＢＯ世界フライ級タイトルマッチ」（１５日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）

王者のアンソニー・オラスクアガ（米国）が、挑戦者で同級６位の飯村樹輝弥（角海老宝石）に９回１分１９秒ＴＫＯ勝ちし、５度目の防衛を果たした。

初回から持ち味の強打で攻め、相手を圧倒。飯室のコンパクトなパンチは被弾したが、お構いなしに右アッパーなどをさく裂させ、７回にはダウンを奪った。最後は強烈な左フックで相手をよろめかせると、レフェリーが止めて勝利が決まった。

今カードは昨年１２月に行われる予定だったが、飯室の負傷で流れていた一戦だった。会場では、米国で長くともにトレーニングする前ＷＢＣ・ＩＢＦ統一バンタム級王者の中谷潤人（Ｍ・Ｔ）も観戦。完勝の内容でＶ５し、井上尚弥（大橋）とのビッグマッチを控える盟友にバトンを渡した。

今後について、オラスクアガは４団体統一に意欲を示した。「プレッシャーを与えたい思いがあったけど、相手は強い気持ちを見せてきて、自分は全てを乗っけて打っていたのに、倒れない強い心を見せてくれた」と飯村に敬意を示しつつ、「統一もしたいし、４団体統一もしたい。目標を達成すると、より大きいものを達成したいと思うので、そこに進んでいけるようにしたい」と意気込んだ。