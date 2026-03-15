「ファルコンＳ・Ｇ３」（２１日、中京）

ＮＨＫマイルＣに向けて、今年初戦を迎えるダイヤモンドノット。前走の朝日杯ＦＳは軽快に逃げて押し切り態勢だったが、ゴール寸前でカヴァレリッツォにかわされて惜しくも２着。ただ、勝ちに等しいと言える内容で、マイルの距離にも対応してみせたことで、むしろ評価は上がった。２走前の京王杯２歳Ｓでは圧巻の強さで３馬身差Ｖ。芝１４００メートルの舞台なら負けられない。

２つ目の重賞タイトルを狙う函館２歳王者のエイシンディード。前走のデイリー杯２歳Ｓは内枠から二の脚を利かせてハナに立つと、直線では上位２頭にかわされながらもしぶとく踏ん張って４着。重賞ウイナーの底力を示した。この時の１、２着馬は次戦の朝日杯ＦＳでも３、１着に入っており、レベルの高い一戦だった。今回も小細工なしの逃げで後続を完封する。

マーガレットＳで豪快な差し切りＶを決め、オープン２勝目を手にしたタマモイカロス。後方でじっくり待機すると、直線大外からメンバー最速タイの上がり３Ｆ３３秒３の末脚を駆使して、逃げ馬をとらえ切った。デビュー２戦目の未勝利戦が、のちの２歳女王スターアニスの２着で、中京２歳Ｓでも４着の実績があり、重賞でも引けは取らない。

朝日杯ＦＳは８着に終わったタガノアラリア。２番手をスムーズに運んだが、直線で追いだされるとさっぱり。最後の失速ぶりを見ると、距離が１Ｆ長い印象を受けた。２走前の秋明菊賞が３馬身差の完勝。距離短縮は間違いなく歓迎材料だ。適距離で反撃へ。

ハッピーエンジェルは前走のクロッカスＳで７番人気ながら２着に激走。昨年１０月のアルテミスＳでは４着だったが、チューリップ賞覇者タイセイボーグと差のない競馬をしており、実力は確かなものがある。牡馬が相手でも侮れない。

クロッカスＳ３着から参戦するフクチャンショウは、京王杯２歳Ｓがダイヤモンドノットの２着と既に重賞通用の力を示している。エンジンの掛かりは遅いが、しまいは確実に伸びてくるタイプ。警戒が必要だろう。