◇WBA世界バンタム級挑戦者決定戦 同級4位・増田陸(帝拳)＜12回戦＞同級1位 ノニト・ドネア(フィリピン)（2026年3月15日 横浜BUNTAI）

WBA世界バンタム級挑戦者決定戦で同級4位の増田陸（28＝帝拳）が同級1位のノニト・ドネア（43＝フィリピン）を破り、WBA王者指名挑戦権を獲得した。元WBC世界同級王者の山中慎介をほうふつさせる左ストレートを武器に“神の左の継承者”と呼ばれる男が、43歳の“レジェンド”に8回1分12秒TKO勝ち。世界初挑戦へ駒を進めた。

「この試合に向けて、しっかりと3カ月積み上げた練習の成果が試合で出たと感じてます」

“神の左の継承者”が宣言通りの快勝を収めた。

元5階級王者のレジェンドを撃破した。1Rは緊張感のある立ち上がりとなった。その後は右ジャブなど細かいパンチをドネアに当てていった。「1手目で当てにいってしまうだったり、単調な右の使い方じゃなく多彩ないろんな使い方、出せるように練習してきたのでそれが試合で出せたと思います」と回顧した。

5Rには積極的に相手が出てきたものの、上手く戦い切った。6Rは激しい打ち合いとなった。相手の強烈なパンチで動きが止まる場面がありながらも、強烈なパンチで相手の動きも止めた。「相手をよく見て自分のダメージどれぐらい効いたのか、これくらいなら倒れることはないなと思っていたし、来るならカウンターだったり、来ないならどう切り替えるか、相手をよく見てました。「自分のペース、リズムをつくって確実にパンチ当てていくプランの中で、慎重に右からボクシングをつくっていった感じですね」と振り返った。

試合は7Rに動いた。終盤にワンツーの強烈な左ストレートでダウンを奪った。しかしこのラウンドでは仕留めきれなかった。「抜けるような感じでした」と手応えがありながらも「立ってくるとは思ってました」と明かした。

8Rも猛攻を仕掛けて、最後は相手のセコンドがタオルを投入してTKO勝利を飾って世界への挑戦権を勝ち取った。

「一度ドネア選手を倒したんですけど、そのあともう少しきれいな勝ち方したかったのと、試合の中で自分で練習してたものが半分出せたかなという感じなんですけど、その反省もしながら考えてました。ボクシングに対して自分がどう感じているかに重きがありました」と総括した。

これで世界挑戦権を勝ち取った。今後はWBA正規王者・堤聖也（30＝角海老宝石）と休養王者アントニオ・バルガス（米国）の団体内統一戦後に増田が挑む形となる。

堤が来場していたが意識はしなかったという。「どこにいるのか分からなかった。来てるのかなと思ったけど、どこにいるかは全く意識してなかったです。堤選手と再戦できるのは個人的にも楽しみなんですけど、誰が相手でも世界王者らしいボクシングができるようにこれから練習に取り組んでいきたい。必ず世界チャンピオンになります」と世界王座奪取へ意気込んだ。