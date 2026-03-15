＜第二十回声優アワード授賞式＞◇15日◇東京・文化放送メディアプラスホール

「ラブライブ！」シリーズのユニット「AiScReam（アイスクリーム）」が歌唱賞を受賞した。

25年1月のデビュー曲「愛ハートスクリ〜ム！」が話題を呼び、ウェブで爆発的に拡散し、音楽シーンにまで影響を与えたことが評価された。

代表して登壇した降幡愛は、演じている黒澤ルビィ役のユニットからの卒業が発表されており「すてきな賞をいただきまして、本当に光栄です。私自身、演じております黒澤ルビィは3月をもって卒業する形となってしまいまして、今回の登壇はまことに恐縮です」とあいさつ。「私自身もムーブメント、楽曲が世界中の方に広がったことを肌で感じております。シリーズに関わることができて幸せです」と感謝した。

そして「AiScReamは新しいメンバーを迎えて、新体制として、またすてきな楽曲を届けてくれると思います。ですので、ぜひ活動を今後ともよろしくお願いします」とエールを送った。さらに「最後にひと言だけ」と口にした上で「愛ハートスクリ〜ム！」で人気の歌詞「チョコミントよりも あ・な・た」に引っかけ「チョコミントよりも声優アワード！」と言い、晴れやかな笑顔で降壇した。