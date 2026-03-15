◇WBA世界バンタム級挑戦者決定戦 同級4位・増田陸（帝拳）＜12回戦＞同級1位 ノニト・ドネア（フィリピン）（2026年3月15日 横浜BUNTAI）

ボクシングWBA世界バンタム級正規王者の堤聖也（30＝角海老宝石）が15日、WBA世界バンタム級挑戦者決定戦を現地で観戦。同級4位の増田陸（28＝帝拳）が同級1位のノニト・ドネア（43＝フィリピン）を8回TKOで敗った一戦を「増田は良いプランを持っていた。中盤以降になると（ドネアは）難しいかなと思って見ていた」と振り返った。

昨年12月に自身と激闘を繰り広げた元世界5階級制覇王者のドネアについては「入場の時に雰囲気が前回と違ったので、ちょっとまずいんじゃないと思って見ていた」。試合後は引き揚げるドネアから日本語で「ゴメンネ、ゴメンネ」と謝罪を受けたことを明かし「どっちとも再戦したくないので、どちらがきても嫌だなと思っていた」と冗談めかしながら「こっちが来たか」と増田との対戦を歓迎した。

増田とは23年の日本バンタム級タイトルマッチで対戦。自身が判定勝ちで3度目の防衛に成功したが「今日は特にプランをしっかり組んでやっていた。そういうところをちゃんと遂行できるようになってる。あれはすごい良かった」と成長ぶりに目を細め「よくここまで登ってきたな、と思う。トップコンデンターでちゃんと登ってきたので。凄いと思う」と自身への挑戦権を得た増田にエールを送っていた。