「肩を軽く叩こうとしただけなんです」ヘタフェDF、相手選手の股間を触って一発レッドに
スペインで試合中の接触プレーが大きな波紋を呼んでいる。14日、ラ・リーガ第28節でヘタフェとアトレティコ・マドリーが対戦。ヘタフェDFアブデル・アブカルが相手の股間をつかむ行為を犯し、退場処分となった。独『ビルド』が伝えている。
問題の場面は後半10分。アブカルは競り合いの中でFWアレクサンデル・セルロートの股間をつかむような動きを見せた。プレーは一度流されたが、ビデオ・アシスタント・レフェリー(VAR)の介入により場面が確認され、主審のミゲル・アンヘル・オルティス氏がモニターで映像をチェック。最終的にアブカルにはレッドカードが提示された。
一方、プレー直後にはセルロートがアブカルを地面に引き倒しており、この行為で警告を受けている。
試合後、アブカルは意図的な行為を否定。「その部分に触れるつもりはなかった」と弁明した。
「その場面で私は彼を見ていなかったし、あそこに触れるつもりはなかったと誓う。ただサッカーでよくあるように、肩を軽く叩こうとしただけだった」
試合はA・マドリーが1-0で勝利。前半8分にDFナウエル・モリーナが決めたゴールを守り切った。
問題の場面は後半10分。アブカルは競り合いの中でFWアレクサンデル・セルロートの股間をつかむような動きを見せた。プレーは一度流されたが、ビデオ・アシスタント・レフェリー(VAR)の介入により場面が確認され、主審のミゲル・アンヘル・オルティス氏がモニターで映像をチェック。最終的にアブカルにはレッドカードが提示された。
試合後、アブカルは意図的な行為を否定。「その部分に触れるつもりはなかった」と弁明した。
「その場面で私は彼を見ていなかったし、あそこに触れるつもりはなかったと誓う。ただサッカーでよくあるように、肩を軽く叩こうとしただけだった」
試合はA・マドリーが1-0で勝利。前半8分にDFナウエル・モリーナが決めたゴールを守り切った。
| It appears Abdel Abqar touched Alexander Sørloth’s private area, causing Sørloth to react angrily and pull him down.— CentreGoals. (@centregoals) March 14, 2026
As a result, Abqar was shown a red card.
pic.twitter.com/pD7IFmwq4G