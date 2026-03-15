岐阜が福島を下して2戦ぶり白星! 柏から武者修行中19歳ワッド・モハメッド・サディキが途中出場1分後のプロ初ゴールで大逆転
[3.15 J2・J3百年構想リーグ第6節 岐阜 2-1 福島 長良川]
J2・J3百年構想リーグは15日に第6節を行った。FC岐阜と福島ユナイテッドFCの対戦は、岐阜が2-1で勝利した。福島は前節出場して最年長出場記録を59歳10日に更新したFW三浦知良がベンチ入りも、出場はなかった。
5位の岐阜は開幕4試合3勝PK戦勝利と無敗が続いていたが、前節に初黒星。一方、9位の福島は開幕3連敗からPK戦負けも、前節に初白星を手にしていた。
開始早々から福島が攻勢を強めていく。前半19分には先制ゴール。MF針谷岳晃が中盤右サイドから鋭い縦パスを入れると、ボールがつながり、PA右に入ったところでFW樋口寛規が折り返す。走り込んだFW清水一雅がゴールに押し込んだ。
追いかける岐阜の攻撃は実らず、前半は福島が1-0のリードを保ったまま折り返した。
岐阜は後半15分、25分と交代選手を入れて攻撃を活性化。すると26分に結実する。MF山田直輝が前線のプレスでボールを奪い、MF福田晃斗がパス。MF泉澤仁が左サイドを駆けて折り返すと、最後はFW川本梨誉が冷静に決め切り、1-1と同点に追いついた。
後半36分、岐阜が攻め立てる。泉澤が左サイドからクロス。相手にクリアされるも、PA手前で待ち構えたMF中村駿が豪快なボレーを放つ。しかし、GK吉丸絢梓のスーパーセーブに遭った。
すると後半41分、岐阜が試合をひっくり返す。1分前に途中出場したFWワッド・モハメッド・サディキが躍動。後方からのロングボールを追いかけ、相手選手を追い抜いてPA右から左足シュート。吉丸に阻まれるが、こぼれ球を冷静に流し込んだ。
柏から武者修行中のプロ2年目19歳はプロ初得点となった。岐阜はその逆転ゴールを守り切り、2-1で勝利。2試合ぶりの白星で2位に浮上した。
J2・J3百年構想リーグは15日に第6節を行った。FC岐阜と福島ユナイテッドFCの対戦は、岐阜が2-1で勝利した。福島は前節出場して最年長出場記録を59歳10日に更新したFW三浦知良がベンチ入りも、出場はなかった。
5位の岐阜は開幕4試合3勝PK戦勝利と無敗が続いていたが、前節に初黒星。一方、9位の福島は開幕3連敗からPK戦負けも、前節に初白星を手にしていた。
追いかける岐阜の攻撃は実らず、前半は福島が1-0のリードを保ったまま折り返した。
岐阜は後半15分、25分と交代選手を入れて攻撃を活性化。すると26分に結実する。MF山田直輝が前線のプレスでボールを奪い、MF福田晃斗がパス。MF泉澤仁が左サイドを駆けて折り返すと、最後はFW川本梨誉が冷静に決め切り、1-1と同点に追いついた。
後半36分、岐阜が攻め立てる。泉澤が左サイドからクロス。相手にクリアされるも、PA手前で待ち構えたMF中村駿が豪快なボレーを放つ。しかし、GK吉丸絢梓のスーパーセーブに遭った。
すると後半41分、岐阜が試合をひっくり返す。1分前に途中出場したFWワッド・モハメッド・サディキが躍動。後方からのロングボールを追いかけ、相手選手を追い抜いてPA右から左足シュート。吉丸に阻まれるが、こぼれ球を冷静に流し込んだ。
柏から武者修行中のプロ2年目19歳はプロ初得点となった。岐阜はその逆転ゴールを守り切り、2-1で勝利。2試合ぶりの白星で2位に浮上した。