INIの木村、後藤、髙塚、田島による4ピースバンド“ナチュラルウォーター(仮)”がINI「True Love」をサプライズでセルフカバー

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INIの公式YouTubeチャンネルで展開するメンバープロデュース企画「INI STUDIO」にて、木村柾哉、後藤威尊、高塚大夢（高ははしごだか）、田島将吾のメンバー4名からなるバンド、“ナチュラルウォーター(仮)”が、「True Love」のバンドカバー動画を公開した。

■「True Love」は映画『ロマンティック・キラー』のアオハルテーマソング！

“ナチュラルウォーター(仮)”は2025年、愛知・バンテリンドームナゴヤで開催された『2025 INI LIVE [XQUARE-MASTERPIECE]』内のユニットステージで結成された、木村・後藤・高塚・田島による4ピースバンド。

バンド名を“ナチュラルウォーター(仮)”と名付け、思わず一緒に歌いたくなるような、青春ポップロックソング「True Love」をセルフカバーしている。

「True Love」は、INI初のシーズナル作品で、発売初週で自己最高記録121万枚を突破したミリオンシングル「THE WINTER MAGIC」の収録曲。そしてメンバーの木村柾哉がクワトロ主演を務めた映画『ロマンティック・キラー』のアオハルテーマソング。

本日サプライズ公開された映像は、実際にメンバーたちがバンド演奏しているセルフカバーになっており、青春感溢れる教室でとびきりの笑顔で演奏しているシーンや、放送室で仲間と楽しげにはしゃぐ姿が印象的で、遊び心が詰まった内容に仕上がっている。

それぞれのメンバーが表現力やパフォーマンスに磨きをかけているINI。4月22日には8THシングル「PLUSE」のリリースも控えており、個々の成長がグループとしてどんな化学反応を生み出すのか、今後の活動にも注目していきたい。

■メンバーコメント

(C)LAPONE ENTERTAINMENT

■リリース情報

2026.04.22 ON SALE

SINGLE「PULSE」

■関連リンク

INI OFFICIAL SITE

https://ini-official.com/

■【動画】[INI STUDIO] ナチュラルウォーター(仮) ― True Love (Band Cover.)