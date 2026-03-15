Kis-My-Ft2、デジタルシングル「HEARTLOUD」「HB2U」配信リリース決定！アリーナツアーの詳細も発表

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Kis-My-Ft2のTVアニメ『MAO』OPテーマとなる新曲「HEARTLOUD」が4月6日に配信リリースされることが発表された。

■Kis-My-Ft2の結成日となる7月26日には新曲「HB2U」の配信リリースも決定！

心の叫びを込めた「HEARTLOUD」、舞い落ちる「言の葉」言葉の力は時に優しく、時に鋭く、救いにも狂気にもなる。心を揺さぶる言葉の世界を、繊細な旋律とクールなリズムで描いた、内に秘めた熱を抱きしめる鋭くも情熱的な楽曲に仕上がっている。

さらに、Kis-My-Ft2の結成日となる7月26日には新曲「HB2U」の配信リリースも決定したことが発表された。タイトル「HB2U」は “Happy Birthday To You” を略した表現。特別な節目や大切な日を祝福する“バースデーソング”として制作したポップチューン。

軽快なビートと、ポジティブなメロディで、祝福の気持ちが自然と広がっていくような世界観をイメージした、聴く人それぞれの大切な日にも寄り添える、明るく前向きなバースデーソングに仕上がっている。

リリースに先駆けて3月17日より、TikTok、Instagram、YouTube Shortsにて楽曲の一部が配信される。

さらに以前開催決定が発表となったKis-My-Ft2 2026年 アリーナツアー『Kis-My-Ft2 LIVE TOUR 2026 fan IS ･･････』の詳細が発表された。

■リリース情報

2026.03.17 ON SALE

SNS先行配信 ※音源の一部のみ

DIGITAL SINGLE「HB2U」

2026.04.06 ON SALE

DIGITAL SINGLE「HEARTLOUD」

2026.07.26 ON SALE

DIGITAL SINGLE「HB2U」

■番組情報

NHK総合 アニメ『MAO』

2026年4月4日より連続2クールで

毎週土曜23時45分～

NHK総合にて放送開始

※放送は変更となる場合がございます。

■ツアー情報

『Kis-My-Ft2 LIVE TOUR 2026 fan IS ･･････』

06/20(土)北海道・北海道立総合体育センター(北海きたえーる)

06/21(日)北海道・北海道立総合体育センター(北海きたえーる)

06/27(土)宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ

06/28(日)宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ

07/04(土)福岡・マリンメッセ福岡A館

07/05(日)福岡・マリンメッセ福岡A館

08/03(月)大阪・大阪城ホール

08/04(火)大阪・大阪城ホール

08/10(月)神奈川・横浜アリーナ

08/11(火･祝)神奈川・横浜アリーナ

08/22(土)静岡・エコパアリーナ

08/23(日)静岡・エコパアリーナ

09/04(金)千葉・ららアリーナ 東京ベイ

09/05(土)千葉・ららアリーナ 東京ベイ

09/06(日)千葉・ららアリーナ 東京ベイ

09/12(土)広島・広島グリーンアリーナ

09/13(日)広島・広島グリーンアリーナ

09/19(土)新潟・朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター

09/20(日)新潟・朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター

■関連リンク

Kis-My-Ft2 OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/17

https://mentrecording.jp/kismyft2/

■【画像】「HB2U」ジャケット