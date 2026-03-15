大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の第17節が14日（土）と15日（日）に行われた。

昨年の11月から25連敗中のVC長野トライデンツはヴォレアス北海道のホームに乗り込み、GAME1でストレート勝利。長いトンネルを抜け出し、今シーズン4勝目を挙げた。そのまま連勝を飾りたいGAME2だったが、ヴォレアスが反撃。サーブとブロックでVC長野を封じ込め、ストレートで勝利する形となった。

前節で連勝記録がストップしたサントリーサンバーズ大阪は東レアローズ静岡と対戦。迎えたGAME1は第1セットこそ奪われたものの、その後に流れを掴んだサントリーがセットカウント3-1で勝利。サントリーはGAME2も制し、敵地で2連勝を飾った。一方の東レ静岡はこの連敗で前節から順位を1つ下げ、9位となっている。

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前節を終え、14勝18敗で6位の広島サンダーズと12勝20敗で7位につける日本製鉄堺ブレイザーズの対戦。GAME1は、日鉄堺BZが前節の勢いそのままに快勝。しかし、GAME2は広島THが意地を見せ、セットカウント3-1で勝利した。チャンピオンシップ進出圏内をかけて争う両チームの直接対決となった今節は1勝1敗の引き分けとなった。

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東京グレートベアーズをホームに迎えたウルフドッグス名古屋はGAME1、拮抗した戦いを取り切りセットカウント3-1で勝利。ホームで2連勝を目指すWD名古屋だったが、GAME2は東京GBがストレートで勝利し1勝1敗となった。

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今節唯一のナイトゲームである大阪ブルテオンとジェイテクトSTINGS愛知の試合。両日ともに安定した戦いを見せた大阪Ｂが連日のストレート勝利を飾った。

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次戦の第18節は20日（金）から22日（日）にかけて行われ、ヴォレアス vs 広島TH、サントリー vs WD名古屋、東京GB vs 東レ静岡、VC長野 vs 大阪Ｂ、STINGS愛知 vs 日鉄堺BZの5カードが行われる。

■大同生命SV.LEAGUE MEN 第17節 GAME1結果



ヴォレアス北海道 0-3 VC長野トライデンツ

（22-25、23-25、22-25）



東レアローズ静岡 1-3 サントリーサンバーズ大阪

（27-25、20-25、15-25、17-25）



広島サンダーズ 0-3 日本製鉄堺ブレイザーズ

（23-25、24-26、21-25）



ウルフドッグス名古屋 3-1 東京グレートベアーズ

（21-25、25-19、26-24、25-21）



大阪ブルテオン 3-0 ジェイテクトSTINGS愛知

（25-18、25-18、25-23）

■大同生命SV.LEAGUE MEN 第17節 GAME2結果



ヴォレアス北海道 3-0 VC長野トライデンツ

（25-8、25-16、25-14）



東レアローズ静岡 0-3 サントリーサンバーズ大阪

（29-31、20-25、17-25）



広島サンダーズ 3-1 日本製鉄堺ブレイザーズ

（27-25、25-23、22-25、25-23）



ウルフドッグス名古屋 0-3 東京グレートベアーズ

（18-25、20-25、22-25）



大阪ブルテオン 3-0 ジェイテクトSTINGS愛知

（25-20、29-27、25-19）