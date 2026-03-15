luvが、12月8日（火）Zepp DiverCity公演を含むワンマンライブツアー＜by＞を開催することを発表した。

この発表は、3月15日（日）に開催されたZepp Shinjuku公演のアンコール中にサプライズで解禁されたもの。Zepp Shinjukuの公演はソールドアウトとなっており、Vo.Hiynからの告知に、会場は大きな歓声と拍手に包まれた。

今回決定したZepp DiverCity公演はluvにとって初となる会場であり、バンド史上最大キャパシティでのワンマンライブとなる。なお、本公演を含むツアーはZepp DiverCity以外にも複数公演が予定されているが、詳細は後日改めて発表されるとのことだ。

Zepp DiverCity公演のチケットは 3月15日21:00より、公式ファンクラブ「赤裸らぶ」にてFC先行受付がスタートする。

■＜luv one man tour 2026 “by”＞

2026年12月8日（火）東京・Zepp DiverCity

OPEN 18:00 / START 19:00

問い合わせ：ホットスタッフプロモーション

050-5211-6077 平日12:00-18:00 and more… 【luv one man tour 2026 ”by” Zepp DiverCity公演チケット情報】

1F オールスタンディング（一般） 5,500円（税込）

1F オールスタンディング（学割）4,500円（税込）

2F 指定席 6,000円（税込） ※赤裸らぶ会員先行は、お一人様2枚まで。同行者は非会員でもOK。

※他先行は全てお一人様4枚まででお願いいたします。発券開始は公演一週間前 / 電子チケットのみ ＜学割チケットについて＞

学割チケット対象者は小学生・中学生・高校生・大学生・専門学生となります。

入場時に身分証の確認を行います。小学生は保険証など年齢確認のできる身分証を必ずご提示ください。中学生以上の方は学生証をご持参ください。

身分証 / 学生証は、有効期限が明記されていて、有効期限内のものに限ります。当日、身分証をお忘れの場合は一般料金との差額をお支払いいただきます。

顔写真無しでOK。コピーは不可となります。自動車学校、予備校生、カルチャースクールは学割対象外です。 【luv one man tour 2026 ”by” Zepp DiverCity公演ファンクラブ先行受付】

受付URL：https://luv-band.com/feature/06c875456135336d7168a3d8c0effcec

受付期間：3/15（日）21:00 ー 3/22（日）23:59

※luv公式ファンクラブ「赤裸らぶ」にて抽選受付

◾️追加公演＜luv ASIA TOUR 2026 - EXTRA SHOWS IN JAPAN＞ 2026年

5月8日（金）福岡DRUM LOGOS

OPEN 18:00 / START 19:00

問い合わせ：キョードー西日本

0570-09-2424 ※11:00-15:00 (日祝以外) 5月15日（金）大阪GORILLA HALL OSAKA

OPEN 18:30 / START 19:30

問い合わせ：キョードーインフォメーション

0570-200-888 ※12:00-17:00 (土日祝休業) 5月28日（木）名古屋NAGOYA CLUB QUATTRO

OPEN 18:00 / START 19:00

問い合わせ：ジェイルハウス

052-936-6041 ※平日 11:00-15:00 5月31日（日）金沢LIVE HOUSE vanvanV4

OPEN 17:30 / START 18:00

問い合わせ：FOB金沢

076-232-2424 ※平日11:00-17:00 6月20日（土）広島SECOND CRUTCH

OPEN 17:30 / START 18:00

問い合わせ：YUMEBANCHI(広島)

082-249-3571 ※平日12:00-17:00 6月24日（水）札幌PENNY LANE24

OPEN 18:00 / START 19:00

問い合わせ：SMASH EAST

011-261-5569 ※平日12:00-18:00 チケット：\5,000（税込・ドリンク代別）

◾️＜luv ASIA TOUR 2026＞ [ 東京公演 ]

2026年3月15日（日）

会場：東京・ Zepp Shinjuku

開場 17:00 | 開演 18:00 [ ソウル公演 ]

2026年3月21日（土）

会場：ソウル・KT&G Sangsangmadang Hongdae Live Hall

開場 18:30 | 開演 19:00

チケットサイトURL：https://tickets.interpark.com/goods/25017649 [ 台北公演 ]

2026年4月12日（日）

会場：台北 / THE WALL

開場 17:30 | 開演 18:00

チケットサイトURL：https://emergelivehouse2.kktix.cc/events/ogred

◾️「Ohaguro」

2026年2月4日（水）リリース

配信：https://luv.lnk.to/Ohaguro