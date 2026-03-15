Vaundyが、2025年12月にリリースした楽曲「呼び声」のミュージックビデオを公開した。

「呼び声」はNHK『18祭（フェス）』のテーマソングとして、番組内で18歳世代の「本気」を受け止めて書き下ろした楽曲。

公開されたMVは奥山大史監督を迎え、映画好きの主人公が夢に向かって一歩踏み出す短編映画のような作品に仕上がった。映像内ではたくさんの名作映画のオマージュも仕掛けられているという。実際に観て堪能してほしい。

Vaundyは現在4大ドームツアー＜Vaundy DOME TOUR 2026 “SILENCE”＞を開催中。3月28日には北海道・大和ハウス プレミストドームにて約35万人を動員し、全公演ソールドアウトを達成した形でツアーファイナルを迎える。また、9月からは自身初のアジアアリーナツアーの開催も決定している。

■「呼び声」MUSIC VIDEO

監督：奥山大史

出演：白鳥玉季、陣野小和

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■奥山監督 コメント

「呼び声」に引き寄せられるまま、自分なりに「本気」で撮りました。

こんな機会をくれたVaundyさんと、ずっと撮っていたくなるお芝居を見せてくれた白鳥さん、陣野さんに感謝感謝です。

■白鳥玉季 コメント

どんな日々にも寄り添ってくれて、踊り出すくらいTokimekiを与えてくれるVaundyさんの楽曲が大好きです。

18祭(フェス)のテーマソングとして「呼び声」を聴いた時、私自身の悩みさえも言語化してもらえた気がしました。独りじゃないと再認識できました。

そんなVaundyさんの世界で、大好きな奥山監督と再会できたことも幸せでした。

今作は、名作映画へのオマージュを捧げるシーンがたくさんあります。わかりましたか？是非、注目して観ていただけると嬉しいです！

Vaundyさんのミュージックビデオに出演するという私の夢が叶った瞬間でした。ありがとうございました！

■陣野小和 コメント

Vaundyさんの「呼び声」の世界の一部になれたこと、

奥山監督の生み出す温度と質感のなかに、玉季ちゃんと居られたこと、とても幸せです。

自転車に乗るシーンなど、初めてのことに挑戦する私達を、スタッフの皆さんが全員で心配そうに見守ってくれている、そんな温かい現場でした！

この楽曲と共に前へ進んでいく方、とても多いと思います。きっと私もそうです。

この先行き詰まったとき、何度でもここに戻ってきてください。

あなたの背中をそっと押す、強さと優しさが、この楽曲と映像にはあると信じています。

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■＜Vaundy ASIA ARENA TOUR 2026 “HORO”＞

9月5日（土）6日（日）

TOKYO Makuhari Messe Halls 9 & 11

9月19日（土）20日（日）

SEOUL INSPIRE ARENA

10月3日（土）

HONGKONG AsiaWorld-Arena

10月24日（土）25日（日）

FUKUOKA Kitakyushu Messe

10月31日（土）11月1日（日）

TAIPEI Taipei Arena

11/14日（土）15日（日）

SHANGHAI ▼特設サイトはこちら

https://member.vaundy.jp/feature/ASIAARENATOUR_2026

■＜Vaundy JAPAN ARENA TOUR 2027-2028＞

・2027

8月14日(土)15日(日) 兵庫県・GLION ARENA KOBE

8月28日(土)29日(日) 愛知県・日本ガイシホール

9月19日(日)20日(月・祝) 福岡県・マリンメッセ福岡A館

9月25日(土)26日(日) 北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ

10月2日(土)3日(日) 大阪府・大阪城ホール

10月16日(土)17日(日) 広島県・広島グリーンアリーナ

10月23日(土)24日(日) 新潟県・朱鷺メッセ・新潟コンベンションセンター

11月20日(土)21日(日) 岩手県・盛岡タカヤアリーナ(盛岡市総合アリーナ)

11月27日(土)28日(日) 神奈川県・横浜某所

12月11日(土)12日(日) 福井県・サンドーム福井 ・2028

1月9日(日)10日(月・祝) 大阪府・大阪城ホール

1月15日(木)16日(金) 愛知県・IGアリーナ

1月22日(土)23日(日) 熊本県・グランメッセ熊本

2月5日(土)6日(日) 香川県・あなぶきアリーナ香川

2月26日(土)27日(日) 宮城県・ゼビオアリーナ仙台 ▼特設サイトはこちら

https://member.vaundy.jp/feature/ARENATOUR_2728

■U-NEXT配信『Vaundy DOME TOUR 2026 “SILENCE” @ 東京ドーム』

見逃し配信：配信準備完了次第〜3月29日(日)23:59まで

https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000012419

◾️＜Vaundy DOME TOUR 2026＞ ※全公演SOLD OUT 2026年

2月7日（土）福岡県 みずほPayPayドーム福岡

2月8日（日）福岡県 みずほPayPayドーム福岡

2月14日（土）東京都 東京ドーム

2月15日（日）東京都 東京ドーム

3月14日（土）大阪府 京セラドーム大阪

3月15日（日）大阪府 京セラドーム大阪

3月28日（土）北海道 大和ハウス プレミストドーム 全公演 開場16:00/開演18:00

主催・企画：SDR/Vaundy_ART Work Studio

制作：SDR・WONDER LIVE Inc.

ツアー特設サイト：https://member.vaundy.jp/feature/dome_tour_2026