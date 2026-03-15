私立恵比寿中学が、16thシングル表題曲「えび♡バディLOVE」の先行配信を3月14日(土)0時よりスタートさせた。

本楽曲は、“自己肯定感爆上げ”をテーマにしたポジティブソング。「誰かと比べなくていい。完璧じゃなくていい。うまくいかない日も、遠回りの日も、その全部があなたの物語。“あなたはそのままで最高”」というメッセージを、えびちゅうらしいポップで多幸感あふれるサウンドに乗せて届ける応援歌となっている。

タイトルにある“バディ”は、仲間やファン、大切な人を意味する存在。推す側・推される側という関係を越え、お互いを肯定し合える関係性そのものを肯定する。結成15周年、そして大舞台を経た今だからこそ見せられる等身大の強さと、背伸びではなく“今の自分をそのまま抱きしめる勇気”を歌った1曲だ。

また、14日に、Zepp Haneda(TOKYO)で開催されたファンクラブイベント＜私立恵比寿中学2025年度末保護者懇親会＞では、「えび♡バディLOVE」のミュージックビデオが先行上映され、会場に集まった“保護者”(ファン)から大きな歓声が上がった。

あわせて、4月22日(水)に発売される16枚目シングルのカップリング曲情報も公開された。こちらはアップチューン「ApaApa」に加え、「YELL -GOLDEN EIGHT ver.-」を収録。えびちゅうを象徴する楽曲の新バージョンとなっている。

■16th Single「えび♡バディLOVE」

2026年4月22日（水）発売

【初回生産限定盤A】SECL 3300~3301￥2,420-(税込)（CD＋BD ）

【初回生産限定盤B】SECL 3302~3304￥4,200-(税込)（３CD）

【通常盤初回仕様】SECL 3305￥1,320-(税込)（CD）

予約URL：https://ShiritsuEbisuChugaku.lnk.to/Ebi_body_LOVE ＜収録内容・CD＞

初回A・B共通

Disc01）

01​.えび♡バディLOVE

作詞・作曲・編曲：Yuta Sakai

02​. ApaApa

作詞・作曲：長沢知亜紀, 永野小織, ​.Romi​., Rico Sato, SNNJ

編曲：長沢知亜紀, Rico Sato, SNNJ

03​. ​.YELL - GOLDEN EIGHT ver​. -

作詞・作曲：IMAKISASA ＜初回A・BD＞

01​. えび♡バディLOVE -Music Video-

02​. Behind the Scenes of Music Video

03​. Behind the Scenes of Recording ＜初回B・２CD＞

Live音源：私立恵比寿中学 FAMIEN2025 2Days Disc02)

01​.ナチュメロらんでぶー

02​.夏だぜジョニー

03​.ほぼブラジル

04​.ラブリースマイリーベイビー

05​.オーマイゴースト？〜わたしが悪霊になっても〜

06​.スーパーヒーロー

07​.青春ゾンビィィズ

08​.朝顔

09​.23回目のサマーナイト

10​.summer dejavu

11​.仮契約のシンデレラ

12​.揚げろ！エビフライ

13​.MISSION SURVIVOR

14​.YELL

15​.なないろ

16​.感情電車

17​.ヘロー Disc03)

01​.ハイタテキ！

02​.さよなら秘密基地

03​.ポップコーントーン

04​.Family Complex

05​.DRAMA QUEEN

06​.紅の詩

07​.COLOR

08​.いつかのメイドインジャピャ〜ン ※DAY2

09​.誘惑したいや ※DAY2

10​.いろはにODORYANSE ※DAY2

11​.大人はわかってくれない ※DAY2

12​.HOT UP!!! ※DAY2

13​.ちちんぷい ※DAY2

14​.手をつなごう ※DAY2 ＜初回仕様通常盤＞

Disc1）

01​.えび♡バディLOVE

02​. ApaApa

3形態共通

·トレーディングカード：メンバーソロ8種類＋集合レアのうち1種ランダム封入

■＜私立恵比寿中学 Spring Tour 2026＞

2026年4月18日(土) open 17:15 / start 18:00

茨城・ザ・ヒロサワ・シティ会館 大ホール 2026年4月25日(土) open 17:15 / start 18:00

愛知・刈谷市総合文化センター 大ホール 2026年4月29日(水祝) open 16:45 / start 17:30

福岡・福岡国際会議場 メインホール 2026年5月10日(日) open 17:15 / start 18:00

宮城・東京エレクトロンホール宮城 2026年5月17日(日) open 17:00 / start 18:00

埼玉・大宮ソニックシティ 大ホール 2026年5月23日(土) open 17:15 / start 18:00

新潟・新潟県民会館 大ホール 2026年6月6日(土) open 17:00 / start 18:00

2026年6月7日(日) open 15:00 / start 16:00

東京・Kanadevia Hall 2026年7月4日(土) open 17:00 / start 18:00

2026年7月5日(日) open 15:00 / start 16:00

大阪・NHK大阪ホール オフィシャル先行受付中

https://shiritsuebichu.jp/official/pc/news/article.html?idnum=15596

■＜FAMIEN 2026＞

https://shiritsuebichu.jp/official/pc/news/article.html?idnum=15594 【開催日】DAY1 2025年8月8日(土) / DAY2 2025年8月9日(日)

【会場】山中湖交流プラザきらら シアターひびき

※開場・開演時間、チケット情報、JTBオフィシャルアクセスツアーなどの詳細は後日発表

■2026年生誕ソロライブ情報

https://shiritsuebichu.jp/official/pc/news/article.html?idnum=15595 ＜小久保柚乃 生誕ソロライブ＞

2026年3月17日(火)

神奈川・KT Zepp Yokohama ＜仲村悠菜 生誕ソロライブ＞

2026年5月28日(木)

神奈川・KT Zepp Yokohama ＜安本彩花 生誕ソロライブ＞

2026年6月22日(月)

神奈川・KT Zepp Yokohama ＜風見和香 生誕ソロライブ＞

2026年8月31日(月)

神奈川・KT Zepp Yokohama ＜桜井えま 生誕ソロライブ＞

2026年9月8日(火)

東京・Zepp DiverCity(TOKYO) ＜桜木心菜 生誕ソロライブ＞

2026年9月15日(火)

東京・Zepp DiverCity(TOKYO) ＜中山莉子 生誕ソロライブ＞

2026年10月26日(月)

東京・Zepp DiverCity(TOKYO) ＜真山りか 生誕ソロライブ＞

2026年12月16日(水)

東京・Zepp DiverCity(TOKYO)

※各公演の詳細は順次発表いたします。