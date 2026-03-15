加藤綾菜、ミニスカ×黒タイツでほっそり美脚披露「脚のライン綺麗すぎ」「シンプルなのに存在感ある」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/03/15】タレントの加藤綾菜が3月14日、自身のInstagramを更新。イベントでの衣装姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】加トちゃんの美人妻「脚のライン綺麗すぎ」と話題の大胆美脚ショット
綾菜は「広島イベントありがとうございました！カトちゃんと東京に帰宅しましたが楽屋で沢山のケーキやお土産を頂きまして真心に感謝しています」とつづり、イベントで着用した衣装のショットを投稿。ボリュームのある白のフリルが付いたブラウスに黒のショートパンツ、黒いタイツを組み合わせたコーディネートを披露した。足元がシックな色合いで統一され、タイツからは美しい脚が伸びている。
そのほか夫でお笑い芸人・加藤茶が顔より大きなサイズの似顔絵クッキーを頬張るショットなど、広島での思い出写真も複数枚投稿。綾菜は「オリンピック選手の寺田明日香さんと仲良くなり本当に嬉しかった！また1人お友達が出来ました。明日 YouTubeアップします」と、YouTubeチャンネルの更新も予告している。
この投稿には「黒タイツ似合いすぎ」「脚のラインが綺麗すぎて見惚れる」「洗練されたビジュアルで最高」「シンプルなのに存在感ある」「着こなしがおしゃれすぎる」といった声が寄せられている。
綾菜と茶は2011年6月23日に入籍。45歳の年の差婚で話題となった。（modelpress編集部）
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【写真】加トちゃんの美人妻「脚のライン綺麗すぎ」と話題の大胆美脚ショット
◆加藤綾菜、黒タイツからスラリ美脚
綾菜は「広島イベントありがとうございました！カトちゃんと東京に帰宅しましたが楽屋で沢山のケーキやお土産を頂きまして真心に感謝しています」とつづり、イベントで着用した衣装のショットを投稿。ボリュームのある白のフリルが付いたブラウスに黒のショートパンツ、黒いタイツを組み合わせたコーディネートを披露した。足元がシックな色合いで統一され、タイツからは美しい脚が伸びている。
◆加藤綾菜の投稿に反響
この投稿には「黒タイツ似合いすぎ」「脚のラインが綺麗すぎて見惚れる」「洗練されたビジュアルで最高」「シンプルなのに存在感ある」「着こなしがおしゃれすぎる」といった声が寄せられている。
綾菜と茶は2011年6月23日に入籍。45歳の年の差婚で話題となった。（modelpress編集部）
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