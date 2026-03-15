チリヌルヲワカが、5月よりワンマンツアー＜チリヌルヲワカ脳Tour2026＞を全国11都市にて開催することを発表した。

ユウ（G,Vo）、イワイエイキチ（B）、サポートドラマー中畑大樹（Syrup16g）によるスリーピース編成で活動中のチリヌルヲワカ。2025年には結成20周年を迎え、アニバーサリーツアー、初の海外公演となる中国ツアー、恒例の年末リリースツアーをいずれも大盛況のうちに終えた。

結成21年目の新たなスタートとなる本ツアーでは、リスナーからのリクエストをもとにセットリストを構成するファン参加型の企画を実施。ツアータイトルは「この企画を通じて皆さんの“チリヌルヲワカ脳”を覗かせてもらいたい」というメンバーの思いから名付けられている。

ファンの間で特に人気を集める楽曲が改めて浮き彫りになる楽しみに加え、リスナー自身がセットリストづくりに関われることで、ツアーへの期待がいっそう高まるところだ。100曲を超えるリリース楽曲の中から、あなたの“チリヌルヲワカ脳”を働かせ、選りすぐりの3曲をリクエストしてツアーを心待ちにしてほしい。

■＜チリヌルヲワカ脳Tour2026 ＞ 2026年5月29日(金) 千葉 LOOK

2026年5月31日(日) 新潟 CLUB RIVERST

2026年6月5日(金) 京都 磔磔

2026年6月6日(土) 名古屋 CLUB UPSET

2026年6月20日(土) 札幌 SOUND CRUE

2026年6月27日(土) 仙台 LIVE HOUSE enn 2nd

2026年6月28日(日) HEAVEN’S ROCK Utsunomiya 2/3(VJ-4)

2026年7月3日(金) 梅田 Shangri-La

2026年7月4日(土) 岡山 PEPPER LAND

2026年7月12日(日) 福岡 INSA

2026年7月20日(月・祝) 東京 BLAZE GOTANDA 前売：4,500円（ドリンク代別）※学割有・公演当日、学生証提示で500円キャッシュバック

チリヌルヲワカ モバイル先行受付：3月16日(月)18:00〜2026年3月24日(火)

一般発売：2026年4月11日(土) ■リクエスト曲 受付フォーム (3月16日(月) 18:00〜／Googleログインが必要）

https://docs.google.com/forms/d/1PauljOonH28bhxTgXVPpcUeazwgkN4-ER3CIT-UOYyA/preview