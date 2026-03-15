◇国内女子プロゴルフツアー ▽台湾ホンハイ・レディース 最終日（１５日、台湾・オリエント・クラブ）

首位で出たプロ３年目の菅楓華（２０）＝ニトリ＝が６バーディー、３ボギーの６９で回り、通算５アンダーで逃げ切った。唯一のアンダーパーで４日間を終え、後続に６打差をつける圧勝。日本、台湾の両女子プロゴルフ協会が共催する新規大会で初代女王に輝き、昨年９月のミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン以来のツアー２勝目を手にした。ツアー屈指の高額大会で優勝賞金約５６８０万円を獲得した。

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４８年ぶりの開催となった台湾で、菅の笑顔が輝いた。初代女王は両手を上げ、歓声を浴びた。「こんなに早く２勝目を挙げられると思っていなかったので、すごくうれしい。難しいコースでアンダーでまわることができたので、自分を褒めてあげたい」。スタート前の３打差を６打に広げる圧勝劇。開幕２戦目で見せたプロ３年目の進化だった。

前半は２バーディーの後、３パットやアプローチのミスで２連続ボギーを出し「焦った」という。だが、ここから冷静に自分に集中。後半にスコアを３つ伸ばして逃げ切った。１１番はチップイン、１３番では１５メートルのフックラインを沈めてガッツポーズを見せた。昨年は開幕３戦の最終日を１位、２位、１位で迎えながら優勝に届かなかった。この１年間について「特にパッティングと気持ちがすごく成長した。プロらしくなった」と語る。

今季ツアー２位の高額賞金大会を制し、５６７７万５６００円を手に入れた。「欲がない」という２０歳は、カプセルトイのコンプリートにつぎこむ予定だ。「今すごくハマっているガチャガチャがある。それを無限に回したい」。レモン、グレープなど全６種類の「ピュレグミ リングコレクション」と、おにぎり型のケースに具材をモチーフにした指輪が入っている「おにぎりん具」。「それを全部そろえたい。１回３００円ぐらい」とはにかんだ。

今季の目標に、年間３勝と賞金１億円突破を掲げた。開幕から２試合で獲得賞金は早くも６０００万円を超えた。「周りを気にせず、自分のプレーに集中できたことが今回の優勝につながったと思う。自信になった。日本に帰ってからも優勝できるように頑張りたい」。新シーズンの主役候補は、真っすぐな瞳で誓いを立てた。

◆菅 楓華（すが・ふうか）２００５年５月１７日、宮崎市生まれ。２０歳。宮崎・日章学園卒。６歳でゴルフを始め、２３年１１月のプロテストに一発合格。ルーキーイヤーはトップ１０入り４回と奮闘。初優勝を挙げた昨季はメルセデス・ランキング４位。得意クラブはアイアンで、迷いのないプレーの速さも魅力。趣味はカラオケとダンス。好きな食べ物は焼き鳥。家族は両親と姉２人。１６８センチ。