◇WBA世界バンタム級挑戦者決定戦 同級1位 ノニト・ドネア(フィリピン)＜12回戦＞同級4位・増田陸(帝拳)（2026年3月15日 横浜BUNTAI）

WBA世界バンタム級挑戦者決定戦で同級1位のノニト・ドネア（43＝フィリピン）が同級4位の増田陸（28＝帝拳）に激闘の末、8回にセコンドタオル投入でTKO負け。元5階級王者は世界挑戦権を再び手にすることは出来なかった。

レジェンドは激闘の末に再び日本で散った。1Rは緊張感のある立ち上がりとなった。終了間際に強烈なフックを出したが、空振りに終わった。2R以降も両者パンチが交差した。5Rにはギアを上げて、積極的に前に出た。しかし相手のパンチで右目の上をカットして流血した。6Rは激しい打ち合いとなった。相手の強烈なパンチで動きが止まる場面がありながらも、ドネアも強烈なパンチで相手の動きも止めた。しかし7Rになると動きが鈍った。終盤にはワンツーの左ストレートを被弾してダウンを喫した。

ダメージが残る中で8Rのゴングは鳴った。しかしドネアは相手のパンチの連打を被弾。最後はセコンドがタオルを投入してTKO負けとなった。

ダメージが大きかったため、試合後の会見は欠席した。