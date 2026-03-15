ご長寿化しそうだと思う「リーガルドラマ」ランキング！ 『リーガル・ハイ』を抑えたトップ2は？
多彩な事件を扱える設定と魅力的なキャラクターがそろうリーガルドラマは、時代ごとのテーマを取り入れやすいジャンルです。シリーズ化して長く愛される作品となることを望むファンも多くいます。
All About ニュース編集部は2月10日、全国10〜60代の男女300人を対象に「リーガルドラマ」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「ご長寿化しそうだと思うリーガルドラマ」ランキングを紹介します！
【6位までの全ランキング結果を見る】
1話完結のストーリーの中で、堺さん演じる古美門の強烈キャラが炸裂。マシンガントークや顔芸、随所にちりばめられたパロディーネタなど、コメディー要素もてんこ盛りです。続編も熱望されています。
回答コメントでは「無茶苦茶なので面白かった」（30代男性／大阪府）、「かなり人気があり、面白かったから」（20代男性／新潟県）、「何回みても面白いし続きがあるなら見てみたいからです！」（30代女性／静岡県）などの声が集まりました。
松本さんは99.9％有罪とみなされても、残り0.1％の事実を追求して無罪を勝ち取る型破りな弁護士・深山大翔を好演。法廷を舞台としたドラマの新境地を開きました。
回答者からは「松潤の人気が高いので」（40代男性／東京都）、「老若男女問わず好かれそう」（30代女性／神奈川県）、「ドラマから映画化したので、続編としてまたドラマシリーズになりそうです」（50代女性／島根県）といったコメントが寄せられています。
社会問題を扱った重厚なストーリーの中に、ユーモアを含んでいるのもほかにはない魅力。久利生の通販好きや、「あるよ」のせりふでおなじみの田中要次さん演じる怪しげなバーのマスターなど、コミカルなシーンも豊富です。時代を超えた名作として今も語り継がれています。
回答コメントでは「演技も脚本もどれも最高でいつみても飽きない、放送されてからもう何年も経つのに古い感じが全くしない」（40代女性／東京都）、「世代問わず人気だから」（40代女性／兵庫県）、「木村拓哉さん主演で視聴率が高く、話題のドラマでした」（60代女性／滋賀県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
All About ニュース編集部は2月10日、全国10〜60代の男女300人を対象に「リーガルドラマ」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「ご長寿化しそうだと思うリーガルドラマ」ランキングを紹介します！
3位：『リーガル・ハイ』（フジテレビ系）／53票3位にランクインしたのは、『リーガル・ハイ』（フジテレビ系）です。堺雅人さんと新垣結衣さんがダブル主演を務め、2012年・2013年にシリーズドラマ、2013年・2014年にはスペシャルドラマが放送。毒舌な偏屈男だが訴訟で負けなしの天才弁護士と融通の効かない新人弁護士の、水と油の化学変化が楽しめます。
1話完結のストーリーの中で、堺さん演じる古美門の強烈キャラが炸裂。マシンガントークや顔芸、随所にちりばめられたパロディーネタなど、コメディー要素もてんこ盛りです。続編も熱望されています。
回答コメントでは「無茶苦茶なので面白かった」（30代男性／大阪府）、「かなり人気があり、面白かったから」（20代男性／新潟県）、「何回みても面白いし続きがあるなら見てみたいからです！」（30代女性／静岡県）などの声が集まりました。
2位：『99.9 -刑事専門弁護士-』（TBS系）／64票2位にランクインしたのは、『99.9 -刑事専門弁護士-』（TBS系）です。日曜劇場枠として2016年に放送され、2018年にシーズン2、2021年に映画化された人気リーガル・エンターテインメント作品。主演を松本潤さんが務め、高視聴率を記録しました。
松本さんは99.9％有罪とみなされても、残り0.1％の事実を追求して無罪を勝ち取る型破りな弁護士・深山大翔を好演。法廷を舞台としたドラマの新境地を開きました。
回答者からは「松潤の人気が高いので」（40代男性／東京都）、「老若男女問わず好かれそう」（30代女性／神奈川県）、「ドラマから映画化したので、続編としてまたドラマシリーズになりそうです」（50代女性／島根県）といったコメントが寄せられています。
1位：『HERO』（フジテレビ系）／97票1位にランクインしたのは、『HERO』（フジテレビ系）です。2001年放送のドラマは全話視聴率30％超えという、歴史的ヒットを記録。主演の木村拓哉さん演じる型破りな検事・久利生公平のキャラクターや、個性豊かな仲間たちが織りなす群像劇も本作の見どころです。
社会問題を扱った重厚なストーリーの中に、ユーモアを含んでいるのもほかにはない魅力。久利生の通販好きや、「あるよ」のせりふでおなじみの田中要次さん演じる怪しげなバーのマスターなど、コミカルなシーンも豊富です。時代を超えた名作として今も語り継がれています。
回答コメントでは「演技も脚本もどれも最高でいつみても飽きない、放送されてからもう何年も経つのに古い感じが全くしない」（40代女性／東京都）、「世代問わず人気だから」（40代女性／兵庫県）、「木村拓哉さん主演で視聴率が高く、話題のドラマでした」（60代女性／滋賀県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)