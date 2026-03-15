「韓国ドラマの王子様」佐久間大介、韓国での舞台挨拶衣装姿に「ビジュ良すぎて昇天」「完璧でございます！」
Snow Manの佐久間大介さんは3月15日、自身のInstagramを更新。主演映画『スペシャルズ』の韓国での舞台挨拶の衣装姿を披露しました。
【写真】佐久間大介、「韓国ドラマの王子様」な姿
この投稿にコメントでは「ナイトフラワーの時とはまた違ったシックな服 かっこいい」「このコーデめっちゃ好きだ」「髪長いのスキ」「髪の長さと黒いお洋服にピッタリ」「韓国ドラマの王子様かと思った」「スタイルが際立つ！ かっこよすぎるよ〜！！」「ビジュ良すぎて昇天」「完璧でございます！」と称賛の声が寄せられています。
(文:福島 ゆき)
【写真】佐久間大介、「韓国ドラマの王子様」な姿
「韓国ドラマの王子様かと思った」佐久間さんは「舞台挨拶Day 1 Style」とつづり、5枚の写真を投稿しています。日本では6日から公開されている主演映画『スペシャルズ』の韓国公開を前に、14日と15日に韓国で行われた舞台挨拶での衣装姿を披露。足の長さが際立つ紺のツイードセットアップに長めのピンク髪が映えます。
NCT・YUTAさんとのツーショットも！同日の別投稿では、一緒に韓国での舞台挨拶に出席した韓国の多国籍ボーイズグループ・NCTのYUTA（中本悠太）さんとのツーショットなどを披露しています。中には2人で舞台上に立つ姿も。自身のInstagramの投稿では、出演者たちとの仲の良さが伝わってくる映画の撮影オフショットなども多数公開されています。気になる人はぜひチェックしてみてください！
(文:福島 ゆき)