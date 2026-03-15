テレビ朝日系「オフレコスポーツ」が１３日に放送され、タレント・近藤千尋がＭＣを務めた。

スポーツのオフレコ話を深掘りするバラエティー。この日は、賞金女王に輝いたこともある元プロゴルファーの古閑美保さんがゲスト出演。「ゴルフ界の知られざるお金事情」を明かした。

古閑さんは、２００８年に年間獲得賞金１億円超えを果たすなど活躍したが「シビアな話になりますけど…。（年間賞金は）１億ぐらい行かないと厳しいと思います。ゴルフって特殊で、全部、経費って自分持ちなんですよ。だいたいトップの選手だと『マネジャー』『トレーナーさん』『キャディー』『コーチ』『飛行機代』『新幹線代』『レンタカー』『ホテル代』もそうだし。ゴルフ場にもお金払って帰るんですよ、私たち」と話した。

古閑さんは「そういうのも全部、諸々含まれているんですけど。私は５、６０００万かかると思う。っていうか私はかかってた」と説明。

近藤が「じゃあ、賞金これだけいただいたとしても、半分以上は経費で？」と聞くと、古閑さんは「ここから税金が引かれるから。じゃあ（年間賞金）１億の人が税金引かれて、４５００万とか…。そうなってくるでしょ？例えばよ？（諸々の経費が）５０００万かかると思うから、赤字だよね？まあ１億以上は稼いでないと赤字だと思います。私は」と明かしていた。