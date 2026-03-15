スピードスケート女子団体パシュートで１８年平昌五輪の金メダルなど五輪３大会連続メダルの佐藤綾乃（２９）＝ＡＮＡ＝が１５日、自身のインスタグラムを更新し、今季限りで現役引退することを発表した。

これまでの競技人生の思い出の写真とともに「２６年。とうとうこの時がきたと思うと、長いようで短いようにも感じます。この長い期間で、たくさんの素敵な方々との出会いがあり、周りの環境や人に恵まれてきたスケート人生でした。オリンピック３大会出場と３つのメダル。個人種目はワールドカップで総合３位になる経験もしました。私としては十分です。メダルを目標に一緒に戦ってくれたパシュートメンバーには本当に感謝です。約１４年間、毎年パシュートを滑ってきました。その分、この種目に対する思いはとても強かったと思います」と振り返り、「最後の最後まで笑顔で、自分らしくいられたので満点です。次の人生も精一杯楽しみます」と決意をつづった。

佐藤は今年２月のミラノ・コルティナ五輪にも出場。パシュートで銅メダルを獲得した。