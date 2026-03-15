【東風S】長期休養明けヴァルキリーバースが快勝

3月15日、中山競馬場で行われた10R・東風ステークス（L・4歳上オープン・芝1600m）は、C.ルメール騎乗の4番人気、ヴァルキリーバース（牝4・美浦・田中博康）が勝利した。クビ差の2着に1番人気のジョイフルニュース（牝4・美浦・大竹正博）、3着にレガーロデルシエロ（牡5・美浦・栗田徹）が入った。勝ちタイムは1:32.0（良）。

2番人気で坂井瑠星騎乗、ランスオブカオス（牡4・栗東・奥村豊）は、11着敗退。

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約10ヶ月半ぶりの実戦

C.ルメール騎乗の4番人気、ヴァルキリーバースが長期休養明けの一戦を制した。道中は5番手好位からの競馬で、直線ではしぶとい末脚を発揮。抜かれそうで抜かせない勝負根性を見せて、ゴール前でクビ差抜け出した。

ヴァルキリーバース 5戦3勝

（牝4・美浦・田中博康）

父：エピファネイア

母：グロリアーナ

母父：ハーツクライ

馬主：サンデーレーシング

生産者：ノーザンファーム

【全着順】

1着 ヴァルキリーバース C.ルメール

2着 ジョイフルニュース 佐々木大輔

3着 レガーロデルシエロ 岩田康誠

4着 ダノンエアズロック 津村明秀

5着 ゾンニッヒ 団野大成

6着 ランフォーヴァウ 石川裕紀人

7着 エンペラーズソード 荻野極

8着 アルビージャ 丹内祐次

9着 ダイシンヤマト 吉田豊

10着 メイショウシンタケ 角田大和

11着 ランスオブカオス 坂井瑠星

12着 タシット 石橋脩

13着 アサヒ 横山琉人

14着 フロムダスク 笹川翼

15着 エエヤン 杉原誠人

16着 ニシノスーベニア 大野拓弥