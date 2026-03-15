元AKB48メンバー「お腹出しても寒くない季節になってきた」美ウエストチラ見せコーデに反響「色っぽくて可愛い」「着こなし方が素敵」
【モデルプレス＝2026/03/15】元AKB48の谷口めぐが3月14日、自身のInstagramを更新。ミニ丈トップスを合わせたコーディネートを披露し、話題になっている。
【写真】元AKB「色っぽくて可愛い」と話題のくびれチラ見せコーデ
谷口は「お腹出しても寒くない季節になってきた」とつづり、へそが見える黒のミニ丈ニットに黒のデニムズボン、スニーカーと黒統一コーディネートの写真を投稿。ニットからチラリとのぞく色白の美しいウエストが際立っている。
この投稿にファンからは「色っぽくて可愛い」「ポーズがキュートすぎる」「着こなし方が素敵」「黒コーディネート真似したい」「ウエストラインに見入っちゃう」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】元AKB「色っぽくて可愛い」と話題のくびれチラ見せコーデ
◆谷口めぐ、ミニ丈トップスで美ウエスト映える
谷口は「お腹出しても寒くない季節になってきた」とつづり、へそが見える黒のミニ丈ニットに黒のデニムズボン、スニーカーと黒統一コーディネートの写真を投稿。ニットからチラリとのぞく色白の美しいウエストが際立っている。
◆谷口めぐの投稿に反響
この投稿にファンからは「色っぽくて可愛い」「ポーズがキュートすぎる」「着こなし方が素敵」「黒コーディネート真似したい」「ウエストラインに見入っちゃう」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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