タイトシルエットにキュン♡ 彼とのデートに着たい【オンナみワンピ】って？
彼とのデートの日は、いつもより特別感のある服装でギャップを見せたい！そこで今回は、乃木坂46・金川紗耶とともに、ツイードニット×ボディコンシルエットの「オンナみワンピ」をご紹介します。タイトシルエットに思わず彼もドキドキしちゃうこと間違いなし♡
彼とのデートでキュンとさせよ【オンナみワンピ】
with スキナオトコノコ
気になる男のコや大好きな彼など、デートの日は色気を感じさせる女っぽワンピが優勝。ボディコンシャスなタイトシルエットで、ふとした瞬間に彼をドキドキさせちゃおう♡
Cordinate 品ありツイードニット×ボディコンシルエット
ツイード調のニットワンピはジャケットでミーハーに
ボディラインにフィットする、女性らしいシルエットがデート向きのキャミワンピは、同素材のジャケットをあわせて旬度を高めて。淡いアイスブルーも品よく見えるポイント。
ニットキャミワンピース 7,590円、ニットジャケット 7,590円／ともにdazzlin グローブ 7,150円／The Girls Society ヘアピン（2個セット）1,210円／アネモネ（サンポークリエイト）バッグ 31,460円／minitmute（HANA SHOWROOM）
撮影／花盛友里 スタイリング／伊藤ミカ ヘア＆メイク／𠮷粼沙世子（io）モデル／⾦川紗耶（本誌専属）文／本田理恵
金川紗耶