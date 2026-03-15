タイトシルエットにキュン♡ 彼とのデートに着たい【オンナみワンピ】って？

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彼とのデートの日は、いつもより特別感のある服装でギャップを見せたい！そこで今回は、乃木坂46・金川紗耶とともに、ツイードニット×ボディコンシルエットの「オンナみワンピ」をご紹介します。タイトシルエットに思わず彼もドキドキしちゃうこと間違いなし♡

彼とのデートでキュンとさせよ【オンナみワンピ】

with スキナオトコノコ

気になる男のコや大好きな彼など、デートの日は色気を感じさせる女っぽワンピが優勝。ボディコンシャスなタイトシルエットで、ふとした瞬間に彼をドキドキさせちゃおう♡

Cordinate 品ありツイードニット×ボディコンシルエット

ツイード調のニットワンピはジャケットでミーハーに

ボディラインにフィットする、女性らしいシルエットがデート向きのキャミワンピは、同素材のジャケットをあわせて旬度を高めて。淡いアイスブルーも品よく見えるポイント。

ニットキャミワンピース 7,590円、ニットジャケット 7,590円／ともにdazzlin グローブ 7,150円／The Girls Society ヘアピン（2個セット）1,210円／アネモネ（サンポークリエイト）バッグ 31,460円／minitmute（HANA SHOWROOM）

撮影／花盛友里 スタイリング／伊藤ミカ ヘア＆メイク／𠮷粼沙世子（io）モデル／⾦川紗耶（本誌専属）文／本田理恵

金川紗耶

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