テレビ信州などNNN各局は「あす大災害、だとしたら？」をテーマに防災・減災を考えています。



東日本大震災の直後から東北の被災地で慰問演奏を続けてきた音楽家たちの物語です。3.11の地震発生時諏訪市の小学校で音楽の授業に参加していた彼らの15年をカメラが追いました。



東日本大震災のレクイエム「天の階」（てんのきざはし）3人のアンサンブルユニットTSUKEMEN（ツケメン）。





そのリーダーで諏訪市出身のヴァイオリニストTAIRIKが作曲しました。15年前の3月11日彼らはTAIRIKのふるさと諏訪市の小学校にいました。TAIRIKの小学校時代の恩師の林徹先生に子どもたちと一緒に合唱曲を作ってほしいと音楽の授業に招かれていたのです。林徹先生「これね、まだ曲だけで歌はできてないんです。その歌の言葉をあなたたちに考えてもらいたいなっていうお話なんだけど。自分の歩む道、ふるさとと光」「ただ言葉を並べただけでももう歌になっちゃうんです。♪きれいな星空だね～」そのときでした。＜午後2時46分＞児童「地震だ、地震だ」「揺れてる、揺れてる、揺れてる」（校内アナウンス）「地震です。机の下にもぐってください」林先生「黙れ！！」（校内アナウンス）「ただいま岩手県沿岸で地震が発生した模様です」「何県の沖だって？」「岩手県！岩手県沿岸！」「ここから600キロ以上離れていてこれだけ揺れたってことは岩手県の方では相当な被害が出ていると思う」3.11 東日本大震災東北地方を中心に死者・行方不明者は2万2000人を超えました。音楽家として被災者の力になれないか。TAIRIKは地震発生から2か月後に被災地に入りました。TAIRIK「自分たちが住んでいるところと同じように、人々の生活があってこういう、見てたらなんか本当に日常品とかボールペンとか子どもが着てたような服とか一緒に埋まっていてなんか凄い現場にいるのに心が全然ついてこないですね」♪演奏 見上げてごらん夜の星を被災した方々に、一瞬でも元気になってほしい。TAIRIKは被災地を回り続けました。♪演奏 崖の上のポニョTAIRIK「どうもありがとうございます」被災者「悲しいものを見ても涙も出なかったけどきょう自然に涙が出てきたの」「すごい優しい音でこれで頑張れます」仙台のある避難所では・・・。TAIRIK「いま、どういう感じですか？きょう、畳が入ったんですか？」被災者「初めて寝るんです、今から。2、3日前にやっとお布団がいただけた状態です。TAIRIK「頑張って心を込めて演奏するのでよろしくお願いします」♪演奏 上をむいて歩こうTAIRIK「ありがとうございます」被災者「お父さんの精霊流しを頼む」TAIRIK「精霊流しですか？」被災者「この町内で津波で11名亡くなっている。そういう意味を含めてぜひお願いしたい」リクエストはさだまさしさんの「精霊流し」。TAIRIK「あの、じゃあ、ちょっとチャレンジしたいと思います」父親の曲を人前で奏でるのはこれが初めてです。♪演奏 精霊流しTAIRIK「正直いって親父の曲なんか普段ほとんど弾くことないんですけど。たぶんこれから先もないんじゃないかと思うんですけど。きょう皆さんだけが、たぶん僕が弾いた精霊流しを聴いていただいたということで、本当にありがとうございます」被災者からはたくさんの御礼の手紙が届きました。TAIRIK「素直にうれしい反面これで終わらせてはいかんと」翌年以降は、メンバーのSUGURUとKENTAと共に被災地で演奏を続けてきました。2022年に訪れたときはコロナ禍。音楽に接する機会が減った子どもたちに生演奏の楽しさを届けようと石巻市の小学校へ。♪演奏 鬼滅の刃児童の多くが震災の後に生まれました。そして、震災から15年目の春。山梨でのコンサートの楽屋を訪れたのは震災の日、一緒に音楽の授業をしていた恩師の林徹さん。林さんは教え子のライブのために震災復興への力強いメッセージを書にして持ってきてくれました。林徹さん「黒雲の外は青い空があるよ。必ずその向こう側に明るい未来があるからねっていうそういう言葉だもんで」KENTA「希望ってことですよね」♪演奏 天の階この日、特別に奏でた曲は震災のレクイエム「天の階（きざはし）」。鎮魂の思いをTAIRIKが旋律にしました。TAIRIK「届けるときに、音も声として届けたいというのがすごいあって亡くなった人の声とかいろんな人の声が聞こえてくる気がしてそのときにヴァイオリンじゃなくヴィオラが1番人の声に近いと言われていて、ヴィオラという楽器を使って何かできないかと思って作ったのがこの天の階という曲です。自分たちも忘れてはならないひとつの区切りとして自分たちの思いを込め演奏したいと思いますね」