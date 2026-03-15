ねこねこ食パン新作♡もちもち食感のチョコもっちー登場

“ねこ”をモチーフにした人気フードブランドのねこねこやベーカリーブランドハートブレッドアンティーク、ビッグソフトクッキー専門店GUILTY’Sから、チョコと餅を組み合わせた季節限定スイーツが登場。とろけるチョコの甘みともちもち食感が楽しめる新フレーバーは、新生活が始まる春にぴったりの癒しスイーツです♡見た目も楽しい商品が揃い、甘いひとときをより特別に彩ってくれます。

ねこねこ食パンのチョコもっちー



「ねこねこ食パン」からは、新フレーバー『ねこねこ食パン チョコもっちー』が登場。販売期間は2026年4月1日(水)～5月13日(水)、価格は1本880円（税込）です。

チョコを練り込んだ生地にチョコチップを混ぜ込み、水を使用せずミルク100％で仕上げたプレーン生地を重ね、ぐるぐる模様に焼き上げた可愛らしい食パン。

チョコのまろやかな甘みに、餅の弾力あるもちもち食感がアクセントとなり、スイーツのような新感覚の味わいが楽しめます。

そのままでもおいしく味わえますが、アイスやフルーツを添えればデザート感覚で楽しめるのも魅力。ふんわり優しい甘さで、春のひとときを癒してくれる一品です。

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もちもちスイーツの新作



ビッグソフトクッキー専門店GUILTY’Sからは『チョコもっちークッキー』が登場。販売期間は2026年4月1日(水)～6月30日(火)、価格は800円（税込）です。

チョコチップを練り込んだココアクッキー生地の中に餅を包み焼き上げ、上掛けチョコをコーティング。さらに砕いたブラウニーをトッピングし、食感のアクセントをプラスしました。

直径約13㎝のビッグサイズで、チョコの濃厚な風味と餅のもちもち食感を存分に楽しめる贅沢な一枚。のび～る餅でSNS映えも抜群です。

またハートブレッドアンティークでは『もちもちチョコもっちーリング』も登場。販売期間は2026年4月1日(水)～5月13日(水)、価格は880円（税込）、SSサイズ590円（税込）です。

人気商品「ぞっこん食パン」の生地を使用し、チョコチップと餅を包んで焼き上げ、上掛けチョコでコーティング。リベイクすると餅がのびる楽しい食感をより楽しめます。

さらに韓国で話題の“クロワッサン×餅”を組み合わせた『クロッチ』も発売。

『クロッチ チョコ』と『クロッチ きなこ』の2種類が展開され、販売期間は2026年4月1日(水)～5月13日(水)、価格はいずれも340円（税込）。

クロワッサンのサクサク食感と餅の弾力、チョコやきなこの甘みが同時に楽しめるフレーバーです。

春に楽しむ新感覚もちもちスイーツ



チョコの甘さと餅のもちもち食感を掛け合わせた“チョコもっちー”シリーズは、思わず笑顔になる新感覚の美味しさ。

食パン、クッキー、リングパン、クロワッサンと、さまざまなスタイルで楽しめるのも魅力です。

新生活が始まる春の季節に、ほっと癒される甘いひとときを演出してくれる限定スイーツ♡ご褒美おやつや手土産としてもぴったりなので、気になる方はぜひチェックしてみてください。