＜甘やかしの結果＞弟は実家に手ぶらで突撃して食事をタカるハイエナ状態。長男びいきな親も勘弁して！
「実家にいきなり現れては『メシを食わせろ』と詰め寄り、用意すれば『エビ天はないのか』『量が少ない』と毒づく」……。これ、まるでドラマのような話ですが、40歳を過ぎた既婚男性が、実家で実際に繰り広げている光景なのだそう。今回の投稿者さんは、実の弟さんの暴君ぶりに頭を抱えているようです。
『弟がハイエナみたいでウンザリしています』
40代の弟さんは、実家に手ぶらで突撃しては食事をタカるハイエナ状態。呼んでもいないのに家族4人で現れ、用意された食事に「量が少ない」「メニューが気に入らない」と文句を連発します。お母さんの入院中も一切見舞わず、退院直後にまたタカリに来る無神経さ。注意しても「両親を気遣って来訪する俺たち家族は偉い」と勘違いしており、改善の兆しはありません。厚顔無恥な要求で実家を疲弊させる弟さん一家に、投稿者さんは強い憤りと呆れを感じています。
アポなしで実家に突撃し、手ぶらで家族全員分の食事を要求する。出されたものに文句を言う。この非常識な行動の裏には、長年積み重ねられた成功体験が隠れているはずだとママたちは推測しました。この弟さんの暴君ぶりは、実家が「何をしても許される場所」であり、文句を言えば誰かが動いてくれるという幼児期の全能感が、そのまま40代までもち越されてしまった結果なのかもしれません。
『弟さんとしては、自分が文句を言えば親なり姉なりが食べ物調達に走るんでしょ？ 喚けば思い通りになるって学習しちゃってるんだよ』
『今まで騒いで大きな声を出せば、要求が通り続けたんでしょ。親がダメなら姉がお弁当を買いに行ったでしょ。エサを与えちゃいけません』
『ギャーギャー文句を言えば要求通りにしてもらえるって成功体験を子どものころからしてたら、そのまま育つよ。このタイプって小さいうちに親が叱って「親が怒ると怖い」って刷り込ませておかないと』
『両親や投稿者さんたちが、そのような弟に仕立てたのでしょ。「困るね」と言いながらも家にあげてご飯を食べさせているし。まずはじめに弟を躾なきゃ』
ママたちの声は非常にシビアです。弟さんがモンスター化したのは、騒ぐたびに「面倒だから」と要求を飲んできた周囲の対応にも原因があると指摘されました。空腹で騒ぐ子どものために夜中にジュースを買いに走るような親子関係が、40歳を過ぎても続いている不気味さ。弟さんにとって「文句」は、周囲を動かすための最強のツールになってしまっているのでしょう。
「お母さんが甘やかすから！」と言ったけれど……
姉である投稿者さんがどれほど正論を説いても、事態が好転しない最大の壁……。それは「親の甘さ」です。特に今回のケースでは、お母さんが弟さんに対して非常に甘く、姉（投稿者さん）に負担を強いてでも可愛い息子を迎え入れてしまう構図が見て取れます。投稿者さんは以下のようにぼやいています。
『「お母さんがいつまでも甘やかすからだ」ってはっきり言ったこともあるけど「でもあの子は長男だし、男の子にはやってあげなきゃダメなのよ」って言ってた。ダメだこりゃってなったわ。「正月に弟の子どもたちにお年玉をあげてほしいから、私や姉をもてなしてる」と言われたこともある。親のひいきって残酷だよね』
お母さんは自分自身の「長男びいき」を隠そうともしません。「あなたよりも弟のほうが大切」と面と向かって言われたようなものですから、投稿者さんからしてみれば、いい気持ちがしないのは当然でしょう。
『両親が毅然とした態度を取らないと解決しないけど、するつもりもないんだね。弟さんが可愛い両親からしたら、内心、投稿者さんのほうが厄介で「面倒くさいこと言わなきゃいいのに」と思ってるかも』
『お母さんにとっては負担じゃなくて、娯楽なんじゃない？ 両親からしたら、弟家族がどんなに手が掛かっても来てくれるだけで嬉しいんだよ。とにかくもてなしたいの』
投稿者さんからしてみれば「それでも親が困っているから助けなきゃ」と善意で行動していたのでしょう。しかし実は親にとっては「弟をもてなすための労働力」として利用されているだけだとママたちは指摘しました。お母さんは口では「困ったものだ」と言いつつ、本心では息子家族の訪問を「賑やかな娯楽」として楽しんでいるのでしょう。この温度差に気づかない限り、投稿者さんは一生、弟さん家族の給仕係をさせられることになってしまいます。これは避けなければいけません。
突き放して何もしない。毅然とした態度がポイント？
では、どうすればこの状況を改善できるのでしょうか。ママたちが提案するのは、徹底した非協力と物理的遮断でした。
『ご両親を投稿者さんのお家に招待したら？ 留守の間は実家には監視カメラをつけて、弟さんが鍵を持ってるなら鍵を変えておく。連絡があったら「出かけているから帰れ」と返せばいい』
『親御さんだけでなく、投稿者さんも弟さんを甘やかしていますよ。弟さんにははっきり「あなたの分はない」って言えばいい』
『ウダウダ言ってないで、弟さん一家が来たら投稿者さんはさっさと実家から帰宅すれば？ お母さんだけで弟さん一家の世話をしてもらえば目が覚めるんじゃない？』
解決策はシンプルです。弟さん一家の分の食事は、お米ひと粒たりとも用意しない。文句を言われたら「じゃあ帰れば？」「自分で買ってくれば？」と突き放す。騒ぐなら警察を呼ぶ。そして何より、お母さんが弟さんを甘やかし続けるのであれば、投稿者さんもその場から立ち去る。毅然とした態度が必要ということですね。「お母さんが可哀想だから」と買い出しに走る行為そのものが、モンスターになり果てた弟さんを助長させているという自覚をもたなければなりません。
「家族なんだから、少しくらい多めに準備してあげても……」という優しい配慮は、残念ながら弟さんのようなタイプの人間には通用しません。むしろ「文句を言えばもっといいものが出てくる」という誤った学習を深めるだけです。
今後投稿者さんができることとしては、弟さんのお世話を今すぐやめること。そしてお母さんの長男びいきにこれ以上付き合わないことです。お母さんがどうしても弟さんを甘やかしたいのであれば、それはもはや「娯楽」として、お母さん自身の責任と体力、経済力で楽しんでもらいましょう。