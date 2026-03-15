＜田舎モンのくせに！＞双子を妊娠した？…旦那と不仲ってウソじゃん【第6話まんが：チヒロの気持ち】
私はチヒロ（32）。旦那の都合で転勤になったことを幸いに、引っ越してきました。流産を2回経験したことを、まわりに憐れだと思われるのがいたたまれなかったからです。けれども引っ越し先で目に付くのは、きょうだい連れの家族ばかり。みんな夫婦仲もよくて幸せそうです。どうして自分は産めなかったんだろう、どうして旦那は私を思いやってくれないんだろう、そんな気持ちが暴言として出てしまい、止めることができませんでした。
ある日、リンちゃんとお茶をしているときのことです。リンちゃんから妊娠していると告げられました。「は？ えっとおめでとう？ でも2人目って大変だよ〜？ 大丈夫なの〜？ 金銭面も生活面も」え、だって、旦那とうまくいってないって言ってたじゃない。
「人に文句を言ったって、自分の心は癒されないよ」リンちゃんにそう言われて思わず怒ってしまいました。私はもう子どもが生まれないことも、旦那が私に寄り添ってくれないことも、まわりの人たちが、たくさんの子どもや思いやりのある旦那さんといることも、ぜんぶぜんぶ気に食わなかったのです。
私は強がっていても、子どもを亡くしたことはとても悲しかったんです。
旦那が寄り添ってくれないことも、とても悲しかった。
まわりを見渡せば、きょうだいや、お互い思いやっている夫婦ばかりで、目をそらしたかった。
自分は間違っていないんだと、まわりに知らしめたかったんです。
リンちゃんと仲良くなったのだって、子どもがひとりっ子で旦那さんと不仲だと聞いたからです……。
リンちゃんになら嫉妬しなくてすむと思ったのに……。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・石井弥沙
ある日、リンちゃんとお茶をしているときのことです。リンちゃんから妊娠していると告げられました。「は？ えっとおめでとう？ でも2人目って大変だよ〜？ 大丈夫なの〜？ 金銭面も生活面も」え、だって、旦那とうまくいってないって言ってたじゃない。
「人に文句を言ったって、自分の心は癒されないよ」リンちゃんにそう言われて思わず怒ってしまいました。私はもう子どもが生まれないことも、旦那が私に寄り添ってくれないことも、まわりの人たちが、たくさんの子どもや思いやりのある旦那さんといることも、ぜんぶぜんぶ気に食わなかったのです。
私は強がっていても、子どもを亡くしたことはとても悲しかったんです。
旦那が寄り添ってくれないことも、とても悲しかった。
まわりを見渡せば、きょうだいや、お互い思いやっている夫婦ばかりで、目をそらしたかった。
自分は間違っていないんだと、まわりに知らしめたかったんです。
リンちゃんと仲良くなったのだって、子どもがひとりっ子で旦那さんと不仲だと聞いたからです……。
リンちゃんになら嫉妬しなくてすむと思ったのに……。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・石井弥沙