WILD BLUE、新曲ステージ初披露＆サプライズ 大学生24人と一糸乱れぬダンスで沸かす【AGESTOCK2026】
【モデルプレス＝2026/03/15】5人組ボーイズグループ・WILD BLUE（ワイルドブルー）が15日、ライブイベント「AGESTOCK2026 in 国立代々木競技場 第一体育館」に出演した。
【写真】人気グループ、息ぴったりダンス
「POP」で登場し「Bubbles」で息ぴったりのパフォーマンスを披露した5人。ステージ初披露の新曲「You」では撮影可能というサプライズも。「BOX of DESTINY」「Astrist」で会場のボルテージを一気に高めると「Glitch」ではダンスサークルに所属する大学生24人が登場。「君の笑顔とあの空」で会場を温かい空気に包み込んだ。
同イベントには9組のアーティストが出演。KAWAII LAB.からCANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREETが集結し、アーティスト活動再開後初のステージとなったRYOKI MIYAMA（三山凌輝）をはじめ、Hump Back、WILD BLUE、一夜限りの復活となったフジコーズ、ONSENSE、NEWTRENDが会場を盛り上げる。（modelpress編集部）
M1.POP
M2.Bubbles
M3.You
M4.BOX of DESTINY
M5.Astrist
M6.Glitch
M7.君の笑顔とあの空
【Not Sponsored 記事】
【写真】人気グループ、息ぴったりダンス
◆WILD BLUE、息ぴったりのパフォーマンス
「POP」で登場し「Bubbles」で息ぴったりのパフォーマンスを披露した5人。ステージ初披露の新曲「You」では撮影可能というサプライズも。「BOX of DESTINY」「Astrist」で会場のボルテージを一気に高めると「Glitch」ではダンスサークルに所属する大学生24人が登場。「君の笑顔とあの空」で会場を温かい空気に包み込んだ。
◆「AGESTOCK2026」CANDY TUNE・RYOKI MIYAMAら9組集結
同イベントには9組のアーティストが出演。KAWAII LAB.からCANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREETが集結し、アーティスト活動再開後初のステージとなったRYOKI MIYAMA（三山凌輝）をはじめ、Hump Back、WILD BLUE、一夜限りの復活となったフジコーズ、ONSENSE、NEWTRENDが会場を盛り上げる。（modelpress編集部）
◆セットリスト
M1.POP
M2.Bubbles
M3.You
M4.BOX of DESTINY
M5.Astrist
M6.Glitch
M7.君の笑顔とあの空
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