１４日放送の日本テレビ系「アナザースカイ」（土曜・午後１１時）に元ＨＫＴ４８でタレントの村重杏奈が出演。１３歳から１０年間住んだ福岡市を訪れ、ＨＫＴ４８時代に迎えた“転機”を語った。

母がロシア人で、日本で生まれたが生後３か月から６歳まではロシアで暮らした。その後は山口県で育った村重はアクターズスクールに通い、１３歳でＨＫＴ４８の１期生オーディションに合格。１人で福岡で暮らし始めた。

当時は「目とかも青くて黒いカラコンとかして、なるべく日本寄りにしてました。みんな黒縁なので」という。最初こそ１列目になったが、後輩が増えるにつれ「どんどんその勢いに負けていった気がする。私も私でファンの方にお願いするのができない性格で。ファンの方に言われてましたね、もっと伝えてよって」だんだん後列や端っこで踊るようになり、４枚目のシングルで選抜落ち。「父に電話してめっちゃ泣いたのを覚えてます」。荷物をまとめて実家に帰ったが、認められず「始発で福岡に帰れ」と言われ、戻ったこともあった。

そんな村重の転機となったのは公演のＭＣだった。「村重のエピソードを話したって誰も興味をもたないってわかってたから、人気メンバーの裏話とかちょっと意外な行動とか話してみた時にすごいウケがよくて、その日のブログのコメントとかでも感謝されたんですよ。これだ！って思いましたね」と話した。

「アイドルとして人気出したかったんですよ。後輩の話をするのも、１期生なのでプライドが傷つく瞬間もあったんですけど、プライドとか言ってられないと思って。後輩と絡むの苦手だったんですけど、あえて後輩と絡むようにして、ちょとしたうっかりエピソードを見つけるみたいな。たとえばアイドルがあたりめ食べてるとかって意外じゃないですか。今日何食べてるの？とかをこっそり見たりして、ＭＣでいう情報をゲットしてましたね。楽屋時間が大事でした」と明かした。

その結果、他のメンバーのファンが村重に感謝を伝えるために握手券を買ってくれるようになり、「曲を歌う時の立ち位置は３列目の端っこ、後ろなんですけど、ＭＣはここ（１列目のセンター）に来られるんですよ」と話した。

そして「必要とされる存在になった自信もあった。同期の（現在は「ＬＥ ＳＳＥＲＡＦＩＭ」のＳＡＫＵＲＡとして活躍する）宮脇咲良に『シゲがいないＨＫＴに戻ってこれない』とか、同期のキャプテンに『シゲがいる公演といない公演は全然違う』とかって言ってくれたりとかしたので」２３歳での卒業を決めたという。