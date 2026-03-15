第７４回阪神大賞典・Ｇ２（１着馬に天皇賞・春の優先出走権）は３月２２日、阪神競馬場の芝３０００メートルで行われる。

アドマイヤテラ（牡５歳、栗東・友道康夫厩舎、父レイデオロ）は、ジャパンカップでスタート直後に落馬。その影響もあったか、有馬記念では動き切れなかったが、目黒記念を勝ったように本来の能力は上のはず。阪神大賞典８勝を挙げる武豊騎手とのコンビで反撃する。

ダノンシーマ（牡４歳、栗東・中内田充正厩舎、父キタサンブラック）は、３連勝でオープンを勝った。もともと素質は高かったが、心身がマッチして今が成長期。追えば追うほど伸びるのが魅力で、初の３０００メートルも難なくこなせそう。

レッドバンデ（牡４歳、美浦・大竹正博厩舎、父キズナ）はまだ３勝クラスの身だが、３走前に菊花賞で５着。セントライト記念でも３着と、実績的にはここでもやれる。こちらもスタミナには自信があり、長丁場は望むところだ。

ファミリータイム（牡５歳、栗東・石坂公一厩舎、父リアルスティール）は、逃げた前走の日経新春杯で２着。あまり切れる脚はないが、早めに動くような形が取れればしぶといタイプだ。