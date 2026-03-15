◆オープン戦 巨人８―１日本ハム（１５日・東京ドーム）

巨人・泉圭輔投手（２９）が１軍合流後初登板で２回１奪三振１失点。期待されるロングリリーフでの役割に向けて収穫と課題を得る２０球となった。

最初のイニングは打者３人をわずか６球でピシャリ。回またぎとなった７回先頭で進藤にソロを浴びた。「１イニング目ぐらいスパッといけたらよかったんですけど。全体的にもったいない印象が残った」と試合後は悔しさをにじませつつ、終始投手有利なカウントで勝負を進めた。

ソフトバンクから移籍３年目の今季は、先発挑戦を志願しキャンプから調整を続けてきた。その中で首脳陣の期待もあり、経験豊富な中継ぎでまずはアピールの機会が到来。スターターに挑戦したことで見えてきた景色もある。「先発で球数が増えていくと、流れ、テンポもどんどん悪くなっていく。それをしないような意識、取り組みを（２軍で）してきた。（カウント）不利になると自分らしさを出せないなと。そういう面では先発に挑戦してきてよかったと思います」。今後も修正と改善を繰り返しながら、開幕に向けて仕上げていく。