◇卓球 ◇ＷＴＴチャンピオンズ重慶 最終日（１５日、中国・重慶）

女子シングルス決勝が行われ、世界ランク８位の張本美和（木下グループ）が初優勝をつかんだ。世界ランク５位の蒯曼（かいばん、中国）を４―３のフルゲーム（１１―６、９―１１、７―１１、１１―９、１１―６、９―１１、１１―５）の末に破った。

準々決勝で世界ランク１５位の石洵揺（中国）を４―２で破ると、準決勝は大藤沙月（ミキハウス）との日本勢対決。準々決勝で同２位・王曼碰（中国）をストレートで破った強敵を４―１で退け、決勝に進出。決勝では２２歳の中国の若き主軸・蒯を打ち破った。

１月の全日本選手権でシングルス初制覇し、史上初の「４冠」を果たした張本。今月１日のシンガポール・スマッシュでは女子ダブルスで早田ひな（日本生命）との「みわひな」ペアで日本勢初のグランド・スマッシュ制覇の快挙。１７歳のエースの躍進は止まらない。

◆張本 美和（はりもと・みわ）２００８年６月１６日、宮城・仙台市出身。１７歳。Ｔリーグは木下アビエル神奈川所属。両親の影響で５歳上の兄・智和（トヨタ自動車）に続き卓球を始め、３歳で大会に初出場。２４年は世界選手権、パリ五輪でともに団体銀メダル。アジア選手権は団体金、女子ダブルス銀。世界ランクは日本勢１番手の８位。右シェークドライブ型。身長１６６センチ。