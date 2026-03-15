１４日（日本時間１５日）に米フロリダ州、テキサス州で行われたワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）の準々決勝で、日本はベネズエラに逆転負けを喫した。

日本が初めて４強入りを逃し、ベネズエラは２００９年以来の準決勝進出を果たした。戦い終えた選手たちの主なコメントは以下の通り。

牧秀悟「出ているだけ、という試合が多すぎた。なんとか教訓を次に生かせるように、また頑張りたい」

山本由伸「序盤の（相手の）勢いを後半にも響かせてしまった。最後にチームに合流したが、すぐに一丸となった雰囲気に入れてもらい、すごく感謝している」

近藤健介「優勝するためにやってきて、何もできず終わってしまった。本当にまだまだ足りないものがある。一発勝負でしっかり結果を出せる選手になっていかないといけない」

村上宗隆「（日の丸を背負うのは）すごく特別なこと。良くも悪くも色んなことを言われながらやるのが僕らの責任。まずはシーズンに集中し、結果を残せるように頑張りたい」

鈴木誠也「最後の最後でけがをしてしまったので、本当に申し訳ない。（２０２８年ロサンゼルス五輪は）しっかり鍛えて、機会があれば活躍できるように頑張りたい」

菊池雄星「『最初で最後』と言ったが、ジャパンのユニホームを着たことで、また着たいという思いになった。まだまだ向上心を持ちながらやっていきたい」

吉田正尚「こっち（米国）に来てからが勝負だと思っていたが、残念な結果になった。これが自分の今の実力。やることはいっぱいある」