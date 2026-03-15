ラーメン王国・新潟は、気ままに電車でめぐっても、見知らぬ街で、ふとおいしいラーメンに出会えます。「ぶらり途中下車のラーメン」は今回も新潟駅と柏崎駅を結ぶ越後線。新潟市の繁華街から、住宅街、さらに田園まで、日本海に沿って走る路線です。おいしいラーメンを求めて出発進行！

背脂が苦手でも食べやすい

極上の背脂と魚介の、さわやかな出汁が手を組み、「背脂が苦手な人でも食べやすい」をコンセプトに作られた1杯が看板です。

優しい口当たりが人気

小針駅から歩いて18分。



県立新潟工業高校近くの飲食店が集まる一角にお店を構える「麺処 遥か」。



新潟市内の背脂ラーメンの人気店で研鑽を積んだご主人が、食べやすい背脂の1杯を追求して7年前にオープン。



背脂のクセを抑えた優しい口当たりが人気です。



最高級の国産背脂

ということで、うまさの一翼を担う一つ目は、白くてきめの細かい最高級の国産背脂です。



その背脂を支えるのは、背脂の軽やかな甘みが感じられるようにと工夫されたかえし。



2種類のブレンドしょう油に鯖節や魚しょうなどを駆使し、魚介のうま味が強いお店の命です。



もう一つは、ゲンコツや鶏ガラのコクをベースに香味野菜などの優しい風味のスープです。



背脂チャッチャ

食欲をそそる香りのしょう油味のスープがスタンバイされると、主役の登場です。



（背脂チャッチャ）



スープが背油で覆われると、ご主人いち押しの1杯が完成します。



“背脂にぼしラーメン”完成

「お待たせいたしました。『背脂にぼしラーメン』でございます。ごゆっくりどうぞ」



チャーシューにメンマに味玉の、おなじみのトッピングがそろう中、背脂ラーメンならではの生の玉ねぎに加え、長ネギも添えられています。



2種類のネギそろい踏みで、食感と味わいがぐっと高まるとご主人は話します。



スープは、魚介のソフトな香りが印象的なすっきりとした味わい。



脂っぽさを感じさせない背脂の甘さとコクとのバランスが秀逸です。



このスープに合わせるのは太麺で、弾力のある食感です。



背油と、しょう油スープがコラボした、うま味をまとった麺は、飽きることなく食べ進められるようになっていて、グイグイ飲み込んで、極上麺の真価を感じてください。



ツルツルとのど越しの良い細麺も用意されているので、その日の気分で選べます。



リポート

「煮干しのおいしいところ、うまみの強い部分がガツンと来ます。この背油の力で優しく食べやすく、あっさり柔らかく、ちょっとまろっとするような感じで包んでくれている。意外とこんなにすっきりするんだという発見がありました」



みそと背脂が融合

続いては、寒い季節、特に人気の1杯を作っていただきました。



こちらも背脂チャッチャです。



「失礼いたします。ミソラーメンでございます」



良い香りで誘ってくる1杯の味を作るのは、新潟県産の麹みそや白みそなど3種類をブレンドし、企業秘密の数種類の食材を合わせて寝かせてた特製のみそです。



麹のうま味が際立つ、みそと背脂が融合した穏やかな味わいは、万人に受けるように仕上げられています。

みそ味の1杯も人気は太麺ですが、細麺もおいしいですよ。



極上の背脂と魚介出汁が手を組み、すっきりなのに、いつまでも心に残るラーメン。



ラーメンの人気店がひしめく西区の激戦エリアで、絶大な支持を得ています。



2026年2月19日「夕方ワイド新潟一番」放送より