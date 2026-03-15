Omoinotakeが、2026年秋にメジャー3rdアルバムをリリース。あわせて、同作を携えた全国ホールツアー『Omoinotake ONE MAN TOUR 2026』を開催する。

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本情報は、本日3月15日に開催された自身初となる日本武道館でのワンマン公演『Omoinotake Live at 日本武道館』にて発表されたもの。全国ホールツアーは、海外3都市を含む全14公演が行われる。国内公演のツアーチケットは、本日3月15日よりOmoinotakeオフィシャルファンクラブ『オモタケラボ』会員限定での先行受付がスタート。アルバムの詳細は後日発表となる。

また、本日の日本武道館公演には、同じく島根県出身のバンド Official髭男dismのギタリスト 小笹大輔がサプライズで登場。未発表の新曲「ペトリコール (feat. 小笹大輔)」が初披露された。同楽曲は、Omoinotakeと旧知の仲である小笹をゲストに迎え、お互いのルーツのひとつであるラウドロックやエモを基軸に制作し、バンドとして初めてギタリストを迎えた楽曲。隣り合い過ごした記憶や情景、時を経たからこそ紡げる関係性への想いを歌った楽曲に仕上がっている。

さらに同楽曲は、4月1日に配信リリースされることが決定。ジャケットデザインは、メンバーの中学の同級生で、現在は写真家として活動する川谷光平が手掛けている。なお、各詳細や今後の情報は、OmoinotakeオフィシャルHPやSNSなどで確認可能だ。

（文＝リアルサウンド編集部）