Vaundy、NHK『18祭（フェス）』テーマソング「呼び声」MV公開！映像内ではたくさんの名作映画のオマージュも

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VaundyがNHK『18祭（フェス）』テーマソングとして番組内で18歳世代の「本気」を受け止めて書き下ろした楽曲「呼び声」のMVが公開された。

■「呼び声」MVは映画好きの主人公が夢に向かって一歩踏み出す短編映画のような作品に！

「呼び声」は2025年12月にリリース。公開となったMVは奥山大史監督を迎え、映画好きの主人公が夢に向かって一歩踏み出す短編映画のような作品が完成。映像内ではたくさんの名作映画のオマージュも仕掛けられている。

奥山大史監督、そしてMV出演の白鳥玉季、陣野小和からのコメントも到着している。

■奥山監督＆MV出演者コメント

3月28日には北海道・大和ハウス プレミストドームにて約35万人を動員し、全公演ソールドアウトとなる4大ドーム公演のファイナルを迎えるVaundy。9月からは自身初のアジアアリーナツアーの開催も決定している。

■リリース情報

2025.12.24 ON SALE

DIGITAL SINGLE「呼び声」

■関連リンク

アジアアリーナツアー特設サイト

https://member.vaundy.jp/feature/ASIAARENATOUR_2026

Vaundy OFFICIAL SITE

https://vaundy.jp/

■【動画】「呼び声」MV

■【画像】「呼び声」MV場面カット＆「呼び声」ジャケット写真