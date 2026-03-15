Omoinotake、ヒゲダン・小笹大輔と共演の新曲「ペトリコール」配信リリース決定！2026年秋に3rd Album発売＆全国ホールツアー開催決定

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Omoinotakeが自身初となる日本武道館でのワンマン公演『Omoinotake Live at 日本武道館』を3月15日に開催。同じく島根県出身のバンド・Official髭男dismのギタリスト小笹大輔がサプライズで登場し、未発表の新曲「ペトリコール (feat. 小笹大輔)」が初披露され、4月1日に配信リリースが決定したことも発表された。

■アンコールのMCではMajor 3rd Albumのリリース、海外3都市を含む全14公演の全国ホールツアーの開催を発表！

渋谷の路上ライブからキャリアをスタートし、2024年に「幾億光年」で大きなブレイクを果たし、第75回NHK紅白歌合戦への出場まで駆け上がったOmoinotake。本公演では、パーカッション、ストリングス、ホーンセクションを加えたバンド史上最大編成でのライブが披露され、これまでの軌跡を凝縮したセットリストで満員の日本武道館を彩った。

アンコールのMCでは、今秋にMajor 3rd Albumをリリースすること、さらにそのアルバムを携え、海外3都市を含む全14公演の全国ホールツアーを開催することを発表。ツアーチケット（国内公演のみ）は3月15日よりOmoinotakeオフィシャルファンクラブ「オモタケラボ」会員限定での先行受付がスタート。アルバムの詳細は後日発表予定となる。

また公演には、同じく島根県出身のバンド・Official髭男dismのギタリスト小笹大輔がサプライズで登場。未発表の新曲「ペトリコール (feat. 小笹大輔)」が初披露された。

「ペトリコール」は、Omoinotakeと旧知の仲であるOfficial髭男dismのギタリスト小笹大輔をゲストに迎え、お互いのルーツのひとつであるラウドロックやエモを基軸に制作し、バンドとして初めてギタリストを迎えた楽曲となる。隣り合い過ごした記憶や情景、時を経たからこそ紡げる関係性への想いを歌った楽曲に仕上がっている。

なお「ペトリコール (feat. 小笹大輔)」は、4月1日に配信リリースが決定。ジャケットデザインは、メンバーの中学の同級生で、現在写真家として活躍する川谷光平が手掛けている。

■リリース情報

2026.04.01 ON SALE

DIGITAL SINGLE「ペトリコール(feat.小笹大輔)」

■ツアー情報

『Omoinotake ONE MAN TOUR 2026』

2026年

09/27（日）新潟・りゅーとぴあ 新潟市民芸術文化会館・劇場

10/03（土）宮城・仙台電力ホール

10/09（金）Hong Kong・TIDES

10/11（日）Taipei・Zepp New Taipei

10/17（土）Seoul・Gonggam Centre

10/23（金）大阪・NHK大阪ホール

10/25（日）福岡・福岡国際会議場メインホール

11/03（火・祝）愛媛・松山市総合コミュニティセンター・キャメリアホール

11/06（金）東京・Shibuya LOVEZ

11/08（日）北海道・共済ホール

11/27（金）愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館ビレッジホール

11/29（日）広島・広島JMSアステールプラザ 大ホール

12/10（木）島根・出雲市民会館

12/11（金）鳥取・米子市公会堂

■関連リンク

Omoinotake OFFICIAL SITE

http://omoinotake.com/

Official髭男dism OFFICIAL SITE

http://higedan.com/

■【画像】「ペトリコール(feat.小笹大輔)」ジャケット写真

■【画像】Official髭男dism 小笹大輔アーティスト写真