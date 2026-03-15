私立恵比寿中学、16thシングル表題曲「えび♡バディLOVE」先行配信スタート！MVも公開

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私立恵比寿中学の4月22日に発売される16枚目シングルの表題曲「えび♡バディLOVE」が、3月14日より各音楽配信サービスにて先行配信が開始された。

■「えび♡バディLOVE」は“自己肯定感爆上げ”をテーマにしたポジティブソング！

「えび♡バディLOVE」は「誰かと比べなくていい。完璧じゃなくていい。うまくいかない日も、遠回りの日も、その全部があなたの物語。“あなたはそのままで最高”」というメッセージを、えびちゅうらしいポップで多幸感あふれるサウンドに乗せて届ける応援歌となっている。

タイトルにある“バディ”は、仲間やファン、大切な人を意味する存在。推す側・推される側という関係を越え、お互いを肯定し合える関係性そのものを肯定する。結成15周年、そして大舞台を経た今だからこそ見せられる等身大の強さと、背伸びではなく“今の自分をそのまま抱きしめる勇気”を歌った1曲になっている。

また、Zepp Haneda(TOKYO)で開催されたファンクラブイベント「私立恵比寿中学2025年度末保護者懇親会」は、日頃からグループを支える“保護者”（ファン）へ感謝を込めて開催されたイベント。

イベント内では、表題曲「えび♡バディLOVE」のMVが先行上映され、会場に集まった“保護者”(ファン)から大きな歓声が上がった。そして3月15日21時にはMVも正式公開された。

さらにイベント内では、4月22日に発売される16枚目シングルのカップリング曲情報も解禁。ライブでも盛り上がること間違いなしのアップチューン「ApaApa」に加え、「YELL -GOLDEN EIGHT ver.-」の収録が発表。えびちゅうを象徴する楽曲の新バージョンとして、新生活が始まる季節に背中を押してくれる1曲となりそうだ。

イベントでは、2025年度の活動を振り返るとともに、2026年度に向けた新たな歩みについても語られた。タイトルにもある“バディ”のように、メンバーとファンが心を一つにしながら、これからの私立恵比寿中学の歩みをともに進んでいく決意を改めて共有する時間となった。

■リリース情報

2026.03.15 ON SALE

DIGITAL SINGLE「えび♡バディLOVE」

2026.04.22 ON SALE

SINGLE「えび♡バディLOVE」(CD)

■ライブ情報

『私立恵比寿中学 Spring Tour 2026』

2026年

04/18(土)茨城・ザ・ヒロサワ・シティ会館 大ホール

04/25(土)愛知・刈谷市総合文化センター 大ホール

04/29(水・祝)福岡・福岡国際会議場 メインホール

05/10(日)宮城・東京エレクトロンホール宮城

05/17(日)埼玉・大宮ソニックシティ 大ホール

05/23(土)新潟・新潟県民会館 大ホール

06/06(土)東京・Kanadevia Hall

06/07(日)東京・Kanadevia Hall

07/04(土)大阪・NHK大阪ホール

07/05(日)大阪・NHK大阪ホール

■関連リンク

私立恵比寿中学 OFFICIAL SITE

http://www.shiritsuebichu.jp/

■【動画】私立恵比寿中学「えび♡バディLOVE」MV

■【画像】「えび♡バディLOVE」ジャケット写真ほか