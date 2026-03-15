卓球の「WTTチャンピオンズ重慶2026」は15日、女子シングルスの決勝が行われ、世界ランキング8位の張本美和（木下グループ）は同5位の蒯曼（中国）と対戦。ゲームカウント4ー3で勝利して初優勝を果たした。

■序盤から繰り広げた白熱の攻防

今大会、張本美は順当に勝ち上がりを見せると、準々決勝で石洵瑶（中国）に4－2、準決勝では大藤沙月（ミキハウス）に勝利。チャンピオンズ初優勝をかけ、過去1勝3敗の蒯曼との戦いに挑んだ。

第1ゲームは、張本美が3連続ポイントで主導権を握ると、精度の高い両ハンドやツッツキでポイントを重ねる。序盤のリードを活かし、蒯曼の終盤の反撃を抑える。最後はゲームポイントから蒯曼のフォアがネットにかかり、11－6で先手を取った。

第2ゲームも張本美が序盤に4連続ポイントで先手を取ると、蒯曼のミスショットも引き出し、5－1とリードを奪う。しかし、蒯曼も力強いフォアハンドなどで対応し、連続ポイントで形勢は逆転。張本美も粘りを見せて8－8と追いつくが、最後は蒯曼に9－11でゲームを取り切られた。

第3ゲームは序盤からラリーの攻防が繰り広げられた中、中盤に蒯曼がリードを奪う。張本美も4－7からサービスエースを決めるなど反撃に転じたが、再び終盤に蒯曼がポイントを重ね、7－11で落とした。

第4ゲームは張本美はサービスを軸にリードを奪うと、4－3からはフォアを打ち分けるなどポイントを重ねる。その後、蒯曼に迫られると、9－7からサービスミスでタイムアウトを要求。直後のラリーでポイントを与えたが、強烈なチキータでゲームポイントを握り、そのまま11－9で取りきった。

第5ゲームは張本美が僅かにリードする展開で、要所でバックストレートを決めるなど、蒯曼に強打を許さない。しかし、6－3リードから蒯曼も反撃に転じ、連続ポイントで1点差に迫る。しかし、その後のラリーで粘りを見せた張本美が再び差を離すと、最後もバックを沈め、11－6で取り切りゲームカウントで王手をかけた。

第6ゲームも張本美がサービスから連続ポイントを奪い、3－0としたところで蒯曼がタイムアウト。その後、2－3からの蒯曼の返球がネットインするなどして同点に追いつく。中盤まで拮抗した展開が続いた中、8－8から蒯曼が強烈なフォアを沈めてゲームポイントを握ると、11－9で取り切り、試合はフルゲームに突入した。

第7ゲームは張本美がレシーブから2ポイントを奪うと、直後のロングサービスからも点につなげるなど優位に立つ。その後、蒯曼も対応力の高さを見せたが、中盤に張本美が連続ポイントで6－3とリードを保つ。7－5からも巧みな反応でポイントを奪うなど、優位に試合を進めた張本美。最後は強烈なフォアを沈めて11－5で奪取。フルゲームの激闘を制して勝利を収めた。

過去チャンピオンズでは2024年のモンペリエ大会、25年のフランクフルト大会で準優勝に終わっていた張本美。悲願の初優勝を果たし、新たな勲章を手にした。