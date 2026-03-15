やってきたのはフィンランド北部・ロヴァニエミ。

ここロヴァニエミは、サンタクロースのふるさと。1年中いつでもサンタに会うことができる。

今回はここフィンランドで、さまざまなカレンダー写真を狙う！特に撮りたいのが、オーロラの下でスケートを滑る1枚。

まず狙うのは、真冬にしか見られないフィンランドの絶景。案内してくれるのは、ガイドのレーヴィさんとイロナさん。夕日に染まるスノーモンスターを目指し、いざ雪山へ。山頂までは、およそ1時間の道のり。現れたのは、高さおよそ5mのスノーモンスター。面白いのは、想像力を膨らませると、さまざまな姿に見えてくること。まもなく日の入り。スノーモンスターを背景に、極寒アートに挑戦！その名も、シャボン玉スノードーム。気温はマイナス23度。シャボン玉が凍る条件は整っている。しかし風が吹き始め、よしこの髪が樹氷になりかけている。そして何よりも、夕日が見える希望はゼロ。

体も冷え切ったので、ホテルでゆっくり休もう！本日のホテルは、雪と氷でできたスノーホテル。

続いては、一風変わったフィンランドのスポーツ。馬の頭がついた棒にまたがり、馬術のように乗馬技術を競う、その名もホビーホースライディング。全国大会も開かれる、フィンランド発祥のスポーツ。まずは歩き方の練習。そしてホビーホースの大きな見せ場、飛越に挑戦。

お次は、真冬にしか作れないアート作品。白い雪原をキャンバスに、スノーシューの足跡で幾何学模様を描くスノーアート。協力してくれるのは、イアンさん。鳥を題材にした作品が得意だという。そこで今回描くのは、花札の2月札「梅に鶯」。それをイアンさん流にアレンジしたデザインに挑戦する。スノーアートの舞台は、毎年寒中水泳が行われる凍った湖。作品の直径は、なんと60m。

イアンがひたすら下書きを描き、その線をガンバレルーヤが掘り進めていく。作業開始から5時間、ついに完成！

そしていよいよ、オーロラの下でアイススケート。日没後、舞台となるスケートリンクへ。オーロラが出ることを信じて、ひたすら練習。まひるは軽快な滑り。だが問題は、よしこ。反りくりバウアーが止まらない。午前2時過ぎ、待ちに待ったオーロラが出現！よしこ、練習の時が嘘のような滑り！

ということで、カレンダー写真はオーロラの下でスケートの1枚に。

以上、ガンバレルーヤのフィンランドツアーでした。