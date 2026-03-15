潔く敗北を受け止めた――。ＷＢＣ日本代表「侍ジャパン」は現地１４日（日本時間１５日）に行われたベネズエラとの準々決勝（米マイアミ）に５―８の逆転負け。大会連覇を目指した王者が、初めて４強の壁に屈した。

精神的支柱としてチームをけん引した大谷翔平（３１＝ドジャース）は今大会４試合に出場して、打率４割６分２厘、３本塁打、７打点、５四球、ＯＰＳ１・８４２、得点圏打率５割という圧巻の数字を残した。それでも届かなかった連覇。大谷は敗戦後「自分の力不足」と語り、優勝に導けなかった悔しさをかみ締めた。

ベネズエラはチームとして投打に日本を研究し、大谷対策を徹底してきた。打力は前評判通り。大谷も「相手打線も力強かった。つなぐところはしっかりつないで、一本出るところは長打、しっかりホームランも出ていた。本当にすばらしい打線だった」と、要所を心得た攻撃に舌を巻いた。先発・山本（ドジャース）に球数を放らせて４回で降板に追い込むと、後半から出てくる日本の救援陣をゲームプラン通りに叩いた。

この試合を「勝てる要素の多いゲームだった」とも評した大谷。自身が４回一死一、二塁の好機で凡退したシーンについても、こう振り返った。「相手の投手も丁寧に投げていた。自分たちが４点取った後、そのイニングの後、しっかりと流れをつかむような粘りあるピッチングをされた。そこは本当に相手もすばらしかったし、もちろんあそこで一本出ていればもう少し違う展開になったのもまた事実」。相手３番手左腕のデヘススは追い込んでからの５球目、外に逃げるスライダーで空振り三振を奪った。対策通りに投げ込んだ左腕の丁寧な投球、要所を締める相手のしたたかさを大谷も認めるしかなかった。

「優勝以外は失敗」とも語った大谷。抜群の成績を残しつつ、投打で上回った相手をたたえ「グッドルーザー」として大会を去った。